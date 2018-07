Com mais 3 da canoagem, Time Brasil chega a 465 atletas

Poucas horas após o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciar que o Time Brasil teria 462 atletas nos Jogos Olímpicos do Rio, esse número já mudou. Serão, na verdade, pelo menos 465 atletas. Conforme a Agência Estado havia antecipado já na manhã de segunda-feira, o Brasil ganhou vaga no K4 masculino, prova da canoagem velocidade. A convocação oficial saiu à noite.

A vaga foi obtida depois da eliminação da Bielo-Rússia que, junto com a Romênia, foi retirada dos Jogos na canoagem como punição ao doping sistemático em suas equipes. O Brasil, que havia ficado a uma posição de conquistar a classificação no K4 no Mundial de Milão (Itália), no ano passado, acabou beneficiado.

Os atletas já estavam sabendo da convocação, oficializada na segunda à noite. Foram chamados Celso Oliveira (paulista de 28 anos), Roberto Maelher (de 31 anos, natural de Cascavel, no Paraná) e Vagner Souta (25 anos, nasceu em Guarantã do Norte, no Mato Grosso). O barco ainda terá Gilvan Ribeiro, que estava previamente convocado para o K2 1.000m – nessa prova, rema com Edson Isaias.

Por enquanto são 465 atletas, mas esse número ainda pode crescer. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) aguarda por convites para Mauro Vinicius da Silva, o Duda, no salto em distância, e Laila Ferrer, no dardo. Eles ficaram muito perto do índice e são os primeiros do ranking mundial entre os atletas sem índice. Para serem convidados, é necessária a confirmação de que menos de 32 atletas foram inscritos nessas respectivas provas.