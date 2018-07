Constrangido com atrasos no Bolsa Atleta, Aldo sai de fininho em premiação do COB

Alguma coisa está errada quando quem deveria estar orgulhoso está envergonhado. Aldo Rebelo saiu de fininho, correndo, fugindo dos jornalistas, depois de participar do Prêmio Brasil Olímpico, nesta terça-feira à noite, no Teatro Bradesco, em São Paulo. (A propósito, Poliana e Zarif ganharam, como vocês já devem saber).

O ministro do Esporte, lógico, não era nem deveria ser a estrela do espetáculo. Mas deveria ter motivos de se orgulhar. Afinal, ele comanda uma pasta que ajudou o Brasil a ter seu melhor ano da história no esporte olímpico, com 26 medalhas em Campeonatos Mundiais. Era isso que se celebrava na noite do COB.

Mas o clima não estava nada bom para Aldo na noite desta terça-feira. Afinal, o Prêmio Brasil Olímpico era uma reunião de atletas que estão insatisfeitos com o Governo Federal, que atrasou pelo em três meses o pagamento do Bolsa Atleta. Isso para mais de 5 mil esportistas, incluindo todos que estavam no Teatro Bradesco.

Os problemas com investimentos no esporte de alto rendimento, aliás, foram a tônica do evento, principalmente depois que a grande imprensa se tocou que o vencedor, Jorge Zarif, não recebe Bolsa Pódio mesmo sendo campeão mundial. Mas isso já era sabido pelo menos há um mês. Olha só.

Aqui, a culpa é em partes, apenas, do Ministério do Esporte. Jorginho não se enquadrou nos do Bolsa Pódio para recebê-lo no segundo semestre de 2014. Isso são favas contadas. O problema é que a situação evidenciou todo o atrasado no programa, que deveria ter começado, no mínimo, em janeiro. Mas que ainda não distribuiu bolsa a todos os atletas que já deveriam estar as recebendo, efetivamente, em julho. Não é o caso de Zarif, mas é de Cielo e Poliana, por exemplo.

Mas não é só o Ministério que tem culpa no cartório. O COB também, e sabe disso. Até ganhar o título Mundial, Zarif não tinha apoio do Comitê. A situação só não foi pior porque Bruno Prada, 42 anos nas costas, resolveu defender o garoto de 20, seu rival por uma vaga olímpica na Finn.

“No começo do ano o COB me procurou e disse que ia apostar em mim. Eu falei ‘não’. E já deixei claro que tudo que fosse para mim seria dividido entre eu e o Zarif, que tinha feito uma Olimpíada ruim. A gente estava junto nessa. Apresentei o projeto e no fim foi aceito e os dois começaram a receber recursos”, contou Bruno Prada, ao blog. Ele e Zarif treinam juntos e têm como treinador Rafa Trujillo, espanhol prata na Finn em Atenas/2004.