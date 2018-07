Corinthians vence Maria Lenk, mas estrangeiras colocam título em xeque

O Corinthians encerrou um jejum de 42 anos sem títulos brasileiros de natação, mas perdeu a chance de se firmar como principal equipe do País. Com o reforço de duas estrangeiras (a húngara Katinka Hosszú e a dinamarquesa Jeanette Ottssen Gray), venceu o Troféu Maria Lenk com ampla folga e acabou com o que poderia ser uma briga ponto a ponto pelo título contra Minas e Pinheiros.

Cada clube pode inscrever dois estrangeiros e o Corinthians se aproveitou disso. Sozinha, Katinka somou três vezes mais pontos que qualquer brasileiro. Se o Minas também não contasse os pontos da holandesa Inge Dekker (outro reforço foi cortado em cima da hora pelos mineiros, por causa de uma forte gripe), a disputa teria sido parelha entre os três clubes, com grande chance de triunfo dos corintianos.

Afinal, depois que desistiu de gastar com nomes como Thiago Pereira e Poliana Okimoto, o Corinthians focou na sua categoria de base (que já era forte) e teve sucesso. Tanto é que, para essa temporada, só um grande atleta foi contratado: Felipe França, porque seu treinador foi para o Parque São Jorge. Teria sido a chance de o Corinthians mostrar que tem o melhor time do País. Mas o título ficará marcado pela lembrança da influência das gringas, levantando dúvidas sobre o real impacto do trabalho alvinegro.

De qualquer forma, o Maria Lenk mostrou que o Brasil tem três grandes clubes de natação (Minas, Pinheiros, Corinthians) e outros três clubes médios (Unisanta, Sesi e Grêmio Náutico União). São três paulistanos, um santista, um mineiro e um gaúcho. De resto, apenas mais cinco clubes relevantes: Praia Clube (de Uberlândia), Fluminense, Botafogo e Flamengo (todos em decadência) e Curitibano (que perdeu quase todos os principais atletas, mas segue formando).

ÚLTIMO DIA – Num sábado frio, as provas rápidas não foram como o esperado. Nos 50m peito deu Ana Carla Carvalho (Pinheiros), com 31s87, abaixo do índice para o Pan-Pacífico. A prova masculina teve vitória de João Gomes Júnior (Pinheiros), deixando para trás Felipe França (Corinthians). No total, quatro atletas nadaram abaixo do índice, mas só João e Felipe França vão para a Austrália, nos 50m e nos 100m. Bronze no último Mundial nos 100m peito, Felipe Lima vai ver pela TV.

Nos 100m livre para mulheres, a vitória foi da dinamarquesa Gray, com Larissa Oliveira (Pinheiros) terminando como a melhor brasileira, sem índice para o Pan-Pac. Natalia de Luccas, em terceiro nos 200m costas, atrás de duas estrangeiras, ficou a 5 segundos do recorde sul-americano que ela bateu ano passado. Assim, encerrou qualquer possibilidade de fazer o índice. No masculino, Leonardo de Deus venceu, também sem índice.