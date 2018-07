Crise financeira faz Governo do Pará cancelar GP Brasil de Atletismo

O principal evento internacional de atletismo sediado no Brasil corre o risco de não ser realizado em 2015. De acordo com a Confederação Brasileira (CBAt), o GP Brasil de Atletismo não acontecerá mais em Belém porque o governo do Pará rejeitou apoio ao evento alegando “motivos de ordem orçamentária”. No ano passado, as duas partes firmaram convênio de R$ 1,6 milhão.

Em nota, a CBAt afirma que tentará “novas parcerias” para viabilizar a realização do GP Brasil, previsto para acontecer no próximo dia 21 de junho. “Vamos trabalhar em busca de viabilizar a realização do GP este ano”, garante o presidente da CBAt, José Antonio Martins Fernandes, o Toninho.

O GP Brasil faz parte do segundo principal circuito de provas da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (IAAF), o World Challenge, com 13 etapas. O Brasil é o único país da América do Sul a receber a competição, que desde 2002 era realizada no Mangueirão, em Belém.