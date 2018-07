Diego Hypolito ainda não entendeu: está fora do Mundial para poder ir à Olimpíada

O leitor provavelmente já sabe que a escalação de Diego Hypolito como segundo reserva do Brasil no Mundial de Ginástica Artística que vai acontecer em outubro, na China, causou burburinho. O ginasta alega que é o quinto do ranking mundial do solo e sexto no salto e que está sendo “aposentado” à força. O que ele não entendeu, porém, é que a decisão de deixá-lo de fora do Mundial tem um beneficiado: ele mesmo.

A ginástica artística tem dois tipos de Mundiais: os de especialistas e o por equipes, digamos assim. O de especialistas foi no ano passado. Nele, importava, para todo mundo, a disputa pela medalha nos aparelhos (argolas, salto, solo…). Nem houve disputa por equipes. Diego teve a chance de conquistar uma medalha, mas ficou em quinto no solo.

O Mundial de 2014 acontece em outro contexto. Ele é Pré-Pré-Olímpico. As 24 melhores equipes se classificam para o Mundial/2015, esse sim Pré-Olímpico. Agora, o que mais importa é garantir que o Brasil chegue com sua equipe no Mundial do ano que vem. Mais do que isso, que tenha atletas em condições de, em 2015, colocar o País entre os oito primeiros. Na pior das hipóteses, conseguir uma das quatro vagas do Pré-Olímpico do primeiro semestre de 2016.

Hoje, o Brasil tem direito a um ginasta no masculino e outra no feminino na Olimpíada. E só. Se quiser levar time completo, tem que seguir os mesmos critérios das demais equipes. Precisa ir bem coletivamente no Mundial.

Aí entra o motivo de Diego Hypolito ter sido escalado como segundo reserva: ele ajuda pouco a equipe. O veterano tem boas notas no solo e no salto, mas Caio Souza e Arthur Nory Mariano, que devem entrar no time, também têm. Com a diferença é que esses dois têm notas relevantes nos outros aparelhos, o que não acontece com Diego.

Em síntese, a CBG pegou a nota potencial de cada atleta e traçou cenários. Fez as contas com o time sem Diego, sem Caio, Arthur Nory, Lucas Bittencourt, Chico Barretto e Pétrix Barbosa. Concluiu que o melhor cenário não tem nem Pétrix nem Diego. Por isso Diego era segundo reserva da seleção – com a lesão de Pétrix, constatada na quinta, depois de todo o piti do mais novo dos irmãos Hypolito, este virou o primeiro reserva.

Diego Hypolito, porém, não está sendo aposentado da seleção, pelo contrário. Ele sempre soube os critérios e sabia que podia ficar de fora. Arthur Zanetti também sabia. Por isso tem treinado tanto o solo e o salto: para que suas notas sejam relevantes e ele não corra o risco de ficar de fora do Mundial do ano que vem.

Se Caio, Pétrix, Nory, Lucas e Chico (além de Sergio Sasaki, que está em outro nível) garantirem o Brasil na Olimpíada, aí a coisa muda totalmente de figura. O Brasil não vai brigar por medalha por equipes, mas vai nos aparelhos. Aí os atletas regulares, que terão garantido a equipe no Rio, não serão nem convocados. Vão dar lugar a Diego (potencial medalhista no solo) e até Henrique Flores, potencial medalhista nas argolas.

Aí voltamos ao título: Diego Hypolito precisa entender que ele não vai competir neste Mundial (e provavelmente nem no próximo) para que as formiguinhas, os atletas regulares, o coloquem nos Jogos do Rio. E aí ele terá a chance de ser campeão olímpico em casa. Caso contrário, a não ser que venha a ser medalhista no solo no Mundial do ano que vem, nem na Olimpíada ele estará.