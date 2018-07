Doda é campeão pela primeira vez na temporada do GCT

Principal cavaleiro do País na atualidade, Álvaro de Miranda Neto, o Doda, teve neste fim de semana o seu principal resultado da temporada. O brasileiro venceu o Grande Prêmio de Valkenswaard (Holanda), nona etapa do Global Champions Tour.

A prova aconteceu na mesma cidade onde Doda tem residência fixa há uns bons anos. Competindo em casa, o brasileiro, montando AD Rahmannshof’s Bogeno, fez três pistas limpas e depois foi o mais rápido no desempate.

“Valkenswaard é minha segunda casa. Diversas vezes eu bati na trave para vencer o GP, mas hoje finalmente conseguimos. Meu cavalo Bogeno estava merecendo uma vitória”, disse Doda, que levou para casa pouco mais de 94 mil euros.

Com a vitória, ele passou para o quinto lugar do ranking da temporada da GCT, com 162 pontos, contra 187 da líder Laura Kraut (EUA). Luciana Diniz, por Portugal, ainda é a terceira. Neste ano ele coleciona um terceiro lugar em Madrid, dois sextos, um 12º e um 42º lugar.