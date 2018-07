Doda vence GP 5*, engorda conta e valoriza animal

Não acho que ninguém deva pagar do bolso para competir, mas nunca é demais lembrar que muitos esportes são formalmente e radicalmente profissionais. E o hipismo se encaixa bem nessa situação. Neste fim de semana, por exemplo, Alvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, competindo por si só (sem apoio da CBH), fechou o Festival de Inverno de Wellington, nos EUA, vencendo o Grand Prix cinco estrelas que distribuía 500 mil dólares em prêmio. Só o brasileiro ganhou 165 mil dólares, ou mais de 330 mil reais.

Ser rico é um problema?

Toda a modalidade de saltos (na qual Doda compete) vai receber R$ 1,6 milhão para financiar 13 conjuntos durante um ano inteiro. Doda é um desses escolhidos – na verdade ele é ainda mais privilegiado, entrando num grupo restrito de cinco cavaleiros que serão bancados pelo BNDES, mas eu ainda não entendi como funcionará isso na prática.

Com esses R$ 330 mil na conta, Doda poderia abrir mão da verba da CBH, não? Ele tem os mesmos direitos que os outros de ser patrocinado? Claro que tem. Mas aí entra um outro porém.

Doda venceu o GP deste sábado no lombo de AD Bogeno Rahmannhof´s. O cavalo é de sua própria propriedade. Logicamente há muito dinheiro envolvido, riscos de o cavalo se machucar, gastos com seguro, tratamento, alimentação… Mas uma vitória numa prova em que Doda compete financiado pela CBH (com ou sem a ajuda de patrocinadores estatais) valoriza muito o animal e, novamente, deixa Doda ainda mais rico.

Não sei como funciona lá fora. Aliás, nem sei como funciona no Brasil. Mas não me agrada ver dinheiro público valorizando bem privado.