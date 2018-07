Duda e Murer faturam bronze em Londres na Diamond League

O atletismo brasileiro conquistou duas medalhas (ambas de bronze) na etapa de Londres da Diamond League, entre sexta e sábado, na comemoração de 1 anos dos Jogos Olímpicos realizados na capital inglesa.

Mauro Vinicius da Silva, o Duda, ganhou bronze no salto triplo fazendo dois saltos de 8,00m, marca bem abaixo do que ele está acostumado – sua melhor marca do ano é 8,31m. “Ainda estou fazendo treinos fortes na preparação para o Mundial e não tive muito tempo de descanso, não parei para competir aqui”, disse ele, via assessoria.

No salto com vara, Fabiana Murer passou o sarrafo a 4,63m para ficar com a medalha de bronze, atrás da norte-americana Jennifer Suhr (4,73m) e da cubana Yarisley Silva (4,83m). A prova foi fortíssima (das quatro melhores do mundo, só Isinbayeva não competiu) e teve recorde da Diamond League. Murer ainda tentou três vezes passar 4,73m, mesma marca do seu melhor salto na temporada, mas falhou.

Ana Cláudia Lemos foi mal nos 200m, terminando em oitavo, com 23s14. “O planejamento foi feito para lá e ainda não saiu o resultado que eu estou esperando. É ter paciência, continuar focada e esperar o Mundial chegar”, comentou.

No salto triplo, Keila Costa terminou na sexta posição, com 13,77m – ela já saltou 14,58m este ano. O revezamento 4x100m feminino, com Evelyn dos Santos, Ana Cláudia, Franciela Krasucki e Vanda Gomes, vinha bem na prova até a última passagem do bastão, quando cometeu um erro e ficou fora da disputa.