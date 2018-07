Duda fica a 3cm da medalha em Moscou

Mauro Vinicius da Silva, o Duda, já tinha saltado seis vezes acima de 8,14m na temporada. Havia, portanto a grande expectativa para que ele repetisse o feito no Mundial de Moscou e entrasse na briga pela medalha. Foi o que Duda fez nesta sexta. Mas o salto de 8,24m o deixou a três centímetros do bronze. A cinco da prata.

O brasileiro mais uma vez foi bastante regular para terminar na quinta colocação. Fez quatro saltos acima de 8m. Nos dois últimos, saltou 8,23m e em seguida 8,24m. Como ele já havia dito, aprendeu a ter paciência e buscar o melhor salto no fim da competição. Talvez se tivesse direito a um sétimo…

“Tentei fazer o melhor e lutei muito até o último salto. Tive a sensação de ter ido mais longe, mas no final mantive a média da temporada”, comentou Duda. Obviamente dava para ele ir mais longe (seu recorde do ano é 8,31m), mas a participação no Mundial ficou dentro do esperado. Faltou o algo a mais, que não é todo dia que vem.

200M – Também faltou pouco para Bruno Lins, mais exatamente 0s008. O brasileiro foi o quarto da sua série eliminatória (só três passavam) e entrou na disputa pelos três melhores tempos dentre os que ficaram de fora. Acabou empatado com um polonês, com 20s60. Na leitura por milésimos, melhor para o rival, que avançou. Bruno terminou na 25ª posição.

O brasileiro tem 20s23 como melhor do ano e, só competindo no Brasil, correu quatro vezes em até 20s40. No Mundial, não conseguiu repetir o desempenho. Uma pena, porque ele era candidato a fazer final. Semifinal era quase certeza.

Aldemir Gomes também não avançou das eliminatórias, com 20s73. Ele fez 20s44 para chegar ao Mundial e não conseguiu repetir o desempenho em Moscou.

4×400 Masculino – O único bom resultado do Brasil nesses quarto e quinto dias do Mundial, acima do esperado, foi no 4x400m masculino. O revezamento brasileiro surpreendeu ao fazer 3min01s09 nas eliminatórias e avançar à final, terminando em sétimo, com 3min02s19.

Apesar de ainda estar um pouco longe da briga por medalha, o Brasil conseguiu se aproximar da casa de 3 minutos e deve melhorar ainda nos próximos anos. Três atletas fizeram em 2012 tempo que os coloca entre os 13 melhores da história da prova no País. E dos 10 melhores tempos do ano, só dois são de atletas nascidos na década de 80 (1987 e 1989). Os outros são todos bastante garotos. No Mundial, o Brasil teve Pedro Burmann (21), Wagner Cardoso (24), Anderson Henriques (21) e Hugo Balduíno (26).