É só o começo – Brasil fica em último no golfe e na esgrima; marcha atlética tem bons tempos

O calendário não ajudou e a semana foi muito ruim para o esporte de base brasileiro em competições internacionais. Os principais torneios foram em modalidades nos quais o Brasil não tem tradição. E ninguém conseguiu surpreender.

LEVANTAMENTO DE PESO – Aconteceu em Baku, na Usbequistão, o Mundial de Menores. O Brasil só competiu com mulheres. Aline Facciolla (13 anos) foi a 21ª colocada na categoria até 44kg. Emily Figueiredo (15) foi um pouco melhor na mesma prova, terminando em 18º, com 118kg – 53/65. Por fim, Monique da Silva (15) ficou em 18º na categoria até 48kg, com 126kg levantados – 58/68. Nenhuma delas tem bolsa atleta.

GOLFE – O Sul-Americano Juvenil foi muito ruim para o Brasil. No masculino, a equipe formada por Marcos Negrini, Matheus Balestrin e Homero de Toledo terminou em sexto. Os dois primeiros dividiram o 12º lugar no individual. De acordo com o Portal do Golfe, é o melhor resultado em três anos, mas o quarto pior no século. As meninas (Carolina Yamada, Giulia Malmann e Célia Nascimento) ficaram na décima e última posição.

ESGRIMA – O complemento do Mundial Cadete e Júnior teve disputas por equipes. O Brasil foi só no masculino. Foi 25º no sabre, 26º na espada e 28º (e último) no florete.

ATLETISMO – Na Copa Brasil de Marcha Atlética, uma prova muito forte nos 10km juvenil masculino. Bruno Fidelis venceu com 44min41s, um minuto mais lento que a melhor marca dele no ano passado. Foi seguido de Max Batista dos Santos (45min31s) e Lucas Gomes Mazzo (46min13s). Além disso, outros dois competidores correram abaixo de 48min. Nos últimos três anos, só três atletas (um por ano) haviam conseguido isso.

No feminino, muita esperança. Se no masculino o pódio foi dominado por atletas de 18 anos, em seu último ano como juvenil, entre as mulheres os bons resultados vieram de adolescentes. Rayane Oliveira (17) venceu com 53min59s, sendo seguida de Linara Zancanela, de apenas 15 anos, com 56min33s.