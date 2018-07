É só o começo – Calderano é campeão em torneio juvenil dominado por brasileiros

Hugo Calderano voltou a mostrar, no último fim de semana, no Rio, por que é a grande esperança do tênis de mesa brasileiro. O jovem de 17 anos venceu o Aberto do Brasil Júnior e Cadete, evento do Circuito Mundial da categoria. Na decisão, contra Heng-Wei Yang, de Taiwan, consistente vitória por 4 a 0.

Calderano é o nono do ranking mundial e Yang o 31º. No caminho, o brasileiro também venceu Lam (Hong Kong, 63º) e Reitspies (República Checa, 29º). Ou seja: não pegou uma chave sem grandes nomes como do Aberto do Brasil adulto, que ele também venceu, mês passado, em Santos. Vitor Ishy, porém, perdeu na primeira rodada.

Os demais brasileiros, inclusive Lucas Prandi e Isaac Zauli, ficaram na fase de grupos. Nas duplas, vice-campeonato para Massao Kohatsu e Vitor Ishy. Em equipes, o Brasil ficou com o título, vencendo Hong Kong e Taiwan/Porto Rico. Calderano venceu todas as partidas e Massao completou o time que também tinha Vitor.

MENINAS – No feminino, Caroline Kumahara, 27ª no ranking mundial sub-18, em seu último ano nesta categoria (fez 18 em julho), fez partida disputada contra Nina Mitteelham (Alemanha, 25ª), mas perdeu por 4 sets a 3. Karina Hayama e Letícia Nakada e Bruna Takahashi ficaram na primeira rodada dos mata-matas. Esta última, porém, tem apenas 13 anos.

Nas duplas, Carol jogou com Karina e foi eliminada no primeiro jogo, nas quartas. Por equipes, o time teve Carol, Letícia e Bruna. Venceu Porto Rico, mas perdeu na final para Taiwan.

CADETE – No sub-15, Gustavo Yokota foi vice-campeão. Letícia e Bruna ficaram na semifinal. Com Vitor Santos e Gustavo, o time masculino foi campeão. Gustavo é o 32º do mundo. Letícia é 38ª e Bruna a 50ª.