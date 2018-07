É só o começo – Ingrid volta a liderar jovem geração dos saltos ornamentais

Ingrid Oliveira, do Fluminense, foi o grande destaque do Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais nas categorias A (16 a 18 anos) e B (14 e 15). A atleta, de apenas 17 anos, venceu as três provas individuais, nos trampolins de 1m e 3m e também na plataforma de 10m, em todas com índice para o Campeonato Pan-Americano.

No trampolim de 3m, a saltadora totalizou 413,15 pontos (índice era 410). Na plataforma a marca foi bastante expressiva: 401,65 pontos, sendo o índice 330. Por fim, no trampolim de 1m, prova não olímpica, ela somou 368,80 pontos (índice 353).

Ingrid é uma das atletas que participou de um intercâmbio na China e deve voltar para lá em setembro, perdendo, assim, o Pan-Americano. Os quatro principais destaques do Brasileiro, aliás, também são desse grupo que foi para o outro lado do mundo treinar.

Na plataforma do Grupo A, Andressa Mendes também obteve índice, com 373,70 pontos. Já no grupo B, Giovanna Pedroso totalizou 325,15 pontos na plataforma. Eram necessários 286 pontos. Isaac Souza conseguiu 399,75 pontos (índice de 374). Todos são da Apoe.

O evento, realizado na piscina do Flu, sábado e domingo, ainda teve tomada de índice para o Pan. Ali, Dayane Couto (Apoe) conseguiu exatamente os 353 pontos necessários para ir à competição.

Na comparação com o Brasileiro do ano passado, aumento no número de atletas inscritos. De 21 em 2012 para 25 em 2013. Mas não de índices: de oito para sete. Desta vez, porém, cinco notas ficaram a menos de 15 pontos do índice. No ano passado só uma bateu a prova.

Abaixo, confira a evolução das notas das esperanças brasileiras para 2016. Começando do Brasileiro de 2012, depois o Sul-Americano Juvenil, e agora o Brasileiro 2013.

Ingrid Oliveira

Plataforma – 389,05 > 387,00 401,65

Trampolim 3m – 402,45 438,60 > 413,15

Trampolim 1m – 386,00 > 361,60 > 368,80

Giovanna Pedroso

Plataforma – 316,10 351,20 Trampolim 3m – 0 = 0 342,30

Trampolim 1m – 0 323,60 > 308,45

Isaac Souza

Plataforma – 0 399,75

Trampolim 3m – 0418,50

Andressa Mendes

Plataforma – 304,30 373,70