É só o começo – Quinto lugar no remo vale mais que bronzes no judô

Sarah Menezes foi campeã olímpica aos 22 anos. Mayra Aguiar ganhou o bronze em Londres com 21. Por isso, a três anos da Olimpíada do Rio, esperava-se mais do Brasil no Mundial Cadete (Sub-18) de Judô, encerrado neste domingo, em Miami. Foram apenas duas medalhas de bronze para a delegação brasileira. Assim, o destaque do fim de semana fica para o quinto lugar de Beatriz Cardoso no Mundial Sub-18 de Remo. Um resultado que pode significar uma boa evolução para a modalidade no País.

REMO – Beatriz Cardoso, 18 anos, atleta do Flamengo, foi a quinta colocada no Single Skiff no Mundial da Lituânia, neste domingo. Segundo o site Remo em Voga, a garota levou o Brasil de volta a uma final deste tipo de competição após 26 anos e ainda repetiu a melhor colocação do país num Mundial da categoria.

“Única não europeia entre as 12 melhores remadoras do mundo na categoria Júnior, a remadora do Flamengo igualou o feito de Ricardo Carvalho e Carlos Hime no Dois Sem masculino, em 1979, em Moscou”, conta o Remo em Voga. Ela já havia disputado outros dois Mundiais Sub-18, terminando em 11º em 2011 no Double Skiff com Gabriela Salles e em 18º já no Single ano passado.

“Além de Beatriz, o cubano Orlando Sotolongo, quinto no Single Skiff masculino, foi único latino-americano a disputar as finais A”, reforça o Remo em Voga.

A importância do resultado se dá porque Beatriz é a possível companheira de Fabiana Beltrame no Double Skiff peso leve nos Jogos do Rio. Para isso, porém, ela terá que perder peso. Em Londres, Fabiana competiu com Luana Bartholo.

JUDÔ – Em Miami, o destaque brasileiro foi Juliana Rodrigues. A menina ganhou o bronze na categoria até 40kg depois de uma derrota na chave principal e duas vitórias na repescagem. O detalhe é que ela tem 14 anos, veio de uma comunidade carente, e só luta judô há dois anos e meio.

A outra medalha brasileira também veio no feminino, com Layana Colman (até 52kg), de 17 anos. Assim como Juliana, teve uma japonesa como algoz na chave principal.

O Brasil teve Rodrigo Lopes (60kg), José Basile (73kg), Hugo Praxedes (+90kg) e Kainan Pires (50kg) no masculino. Só Hugo chegou à disputa por medalhas, terminando em quinto. Entre as mulheres, Gabriela Bittencourt (57kg) também perdeu a luta do bronze. Thais Kondo (44kg) ficou em sétimo. A equipe também teve Aine Schmidt (70kg) e Ellen Furtado (+70kg).

O Mundial Cadete teve 16 categorias, mas o Brasil só levou 10 atletas. No quadro de medalhas, a delegação brasileira ficou apenas em 16º. Com 11 medalhas, o Japão foi campeão. A Rússia, com nove, veio atrás.

TRIATLO – O Brasil mandou sua seleção júnior para a Copa do Mundo de Triatlo de Tiszaujvaros (Hungria). E o melhor resultado foi de Beatriz Neres (1996), 21ª colocada no feminino. Ela foi mal na natação, recuperou no ciclismo, mas voltou a perder posições na corrida.

A etapa, sem a presença dos principais nomes da modalidade, foi realizada em fast triatlo (metade da distância olímpica) e teve semifinais e finais. Luisa Baptista e Fabiola Gomes ficaram nas semifinais.

PENTATLO – Na China aconteceu o Mundial Jovem de Pentatlo Moderno, para atletas de 17 e 18 anos. O melhor resultado brasileiro foi de Yan Marques, que ficou na 15ª colocação. Entre 63 atletas, Caio Silva foi o 53º e Gabriel Sasaqui o 54º.

No feminino, o Brasil foi representado por Brenna Lima, que ficou em 36º, Bianca Cavalcanti, 44º, e Stephany Saraiva, 48º. Nos revezamentos, os brasileiros terminaram em nono entre as meninas e em 10º entre os meninos.