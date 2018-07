Elite do judô volta à seleção para o Pan; Guilheiro dá lugar a Penalber

A elite do judô brasileiro vai voltar a se reunir pela primeira vez depois da Olimpíada de Londres. Isso porque os melhores judocas do País foram convocados para o Campeonato Pan-Americano, que acontecerá entre 18 e 20 de abril em San José, na Costa Rica. A decisão tomada pela CBJ tem a ver com o aumento na pontuação do torneio, que vale 400 pontos, contra 100 de uma Copa Continental, por exemplo.

De acordo com as novas regras da Federação Internacional (FIJ), cada país pode levar até 18 atletas para a competição (9 no masculino e outros 9 no feminino). Assim, cada equipe pode escolher duas categorias para levar dois atletas.

Com relação à equipe que esteve nos Jogos de Londres, são poucas mudanças. Na categoria até 66kg, Leandro Cunha se recupera de uma lesão. Os dois judocas que brigam para ser o segundo nome do País terão uma chance: Charles Chibana e Luiz Revite.

A outra categoria com dois nomes no masculino é a meio-pesado (até 100kg). Luciano Corrêa deixou de ser o melhor brasileiro no ranking, mas foi convocado depois de vencer o Sul-Americano só com ippons e bater o campeão olímpico na Copa Continental de Buenos Aires. Renan Nunes, hoje número 1 do País, também vai para o Pan.

No feminino, escolhas óbvias. A campeã olímpica Sarah Menezes vai ganhar a companhia da garota Gabriela Chibana, em franca ascensão. Já entre as leves foram chamadas Rafaela Silva e Ketleyn Quadros. Rafaela chegou a ser testada na categoria acima (até 63kg), mas não foi bem e vai voltar pro antigo peso (até 57kg).

“A Rafaela passou por uma avaliação nas últimas competições e a comissão técnica chegou a conclusão de que ela não se adaptou ao novo peso (63kg). Já a Gabriela Chibana, embora ainda júnior, está atravessando um momento muito bom e vem crescendo. Para nós, é importante testar uma outra atleta na categoria em que temos a campeã olímpica Sarah”, analisou Ney Wilson, coordenador técnico da CBJ.

São mais três mudanças em relação à equipe que foi a Londres. Leandro Guilheiro, machucado, dá lugar a Victor Penalber, que já é o segundo do ranking mundial até 81kg. Mariana Silva será substituída por Katherine Campos, hoje melhor brasileira na categoria até 63kg. Por fim, Maria Suelen Altheman vai dar lugar a Rochele Nunes entre as pesadas.

“As grandes ausências na competição são o Leandro Guilheiro, que se recupera de uma cirurgia no joelho e ficará afastado dos tatames por alguns meses e a Maria Suelen Altheman. Ela já está garantida no World Master e achamos interessante melhorar a posição da Rochele Nunes e classificar duas atletas na categoria”, afirmou Ney Wilson.

Eis a lista completa:

60kg: Felipe Kitadai – Sogipa

66kg: Charles Chibana – Pinheiros/SP

66kg: Luiz Revite– Associação de Judô Rogério Sampaio/SP

73kg: Bruno Mendonça – Associação de Judô Rogério Sampaio/SP

81kg: Victor Penalber – Instituto Reação/RJ

90kg: Tiago Camilo – Pinheiros

100kg: Renan Nunes – Sogipa

100kg: Luciano Corrêa – Minas Tênis Clube

+100kg: Rafael Silva – EC Pinheiros

48kg: Sarah Menezes – Associação Expedito Falcão/PI

48kg: Gabriela Chibana – Pinheiros

52kg: Érika Miranda – Sem clube

57kg: Ketleyn Quadros – Minas Tênis Clube

57kg: Rafaela Silva – Instituto Reação

63kg: Katherine Campos – Sem clube

70kg: Maria Portela – Sogipa

78kg: Mayra Aguiar – Sogipa

+78kg: Rochele Nunes – Sogipa