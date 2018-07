Emanuel se une a Pedro Solberg para buscar sexta Olimpíada

Como o blog já vinha falando há alguns dias que era o mais provável a acontecer, Emanuel anunciou nesta terça-feira que vai se unir a Pedro Solberg, filho da ex-jogadora Isabel e irmão das também jogadoras Maria Clara e Carol. A dupla começa a atuar junta na etapa de São Luiz (MA) do Circuito Brasileiro, em meados de janeiro. Eles deverão treinar no Rio, onde ambos moram, mas não anunciaram por quem serão treinados.

Como contei na AE, Solberg estava “solteiro” desde que seu companheiro, Bruno Schmidt, decidiu acabar com a dupla para voltar a morar e treinar em Vitória (ES). O rompimento, porém, não foi amigável. Alison também decidiu voltar para a capital capixaba, mas Emanuel entendeu a decisão do companheiro e o apoiou. Assim, as duplas serão invertidas, apesar de Alison/Bruno Schmidt ainda não ter sido confirmada de forma oficial.

Pedro e Bruno viajaram nesta segunda-feira para Durban, na África do Sul, onde jogam provavelmente pela última vez juntos, brigando pelo título do Circuito Mundial na última etapa da temporada. Eles estão no segundo lugar do ranking e precisam vencer o Open e torcer por um resultado ruim da dupla da Letônia. Enquanto isso, Alison/Emanuel lidera o ranking do Circuito Brasileiro depois dos títulos no Guarujá e em São José (SC).

“Pedro é um jogador de muito talento, um jovem que está numa excelente temporada, inclusive, disputando o título mundial esta semana na África do Sul”, comentou Emanuel, que garante manter uma boa relação com Alison. “Agora tenho um novo parceiro e um novo capítulo para escrever na minha história. Estou muito motivado, me sentindo bem, jogando bem e vou aproveitar esse fim de ano para recarregar as baterias e o fôlego para 2014.”

Ao formar dupla com Emanuel, Pedro Solberg mostra que confia que o veterano, que fará 41 anos em abril, pode chegar em plena forma aos Jogos do Rio. Não vai faltar apoio de patrocinadores para que os dois sejam uma das duas duplas do Brasil na Olimpíada. Seria a sexta de Emanuel, que já jogou com Zé Marco, Loiola, Ricardo (2x) e Alison. Só cara ruim.

As novas duplas, porém, pelo menos em teoria, valem apenas para o Circuito Brasileiro. Com a criação da seleção brasileira, cabe à técnica Letícia Pessoa a decisão por montar as duplas que jogam o Circuito Mundial – e que podem ir a Mundiais e à Olimpíada, por exemplo. Ela pode manter as formações do Circuito Brasileiro ou não.

Acho pouco provável que, pelo menos nesses casos, ela não respeite a vontade dos jogadores, até porque as duplas ficam muito fortes com Alison/Bruno e Pedro/Emanuel. Sobraram outros quatro lugares na seleção, hoje ocupados por Ricardo/Álvaro Filho e Evandro/Vitor Felipe. E ainda Filipão e Márcio merecendo entrar na brincadeira. Só Letícia sabe o que acontecerá.