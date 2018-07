Esgrima é incluída no Bolsa Pódio e deve receber dinheiro de estatal

A nova lista de contemplados no Bolsa Pódio, divulgada pelo ministério do Esporte nesta quinta-feira, traz uma novidade importante: a entrada de Renzo Agresta na relação. Não que o esgrimista tenha se tornado, de uma hora para outra, um potencial medalhista olímpico. Nada disso. Mas o governo passou a aceitar que a esgrima faça parte do Plano Brasil Medalhas.

Na prática, isso vai permitir que a Confederação Brasileira de Esgrima (CBE) passe a contar com um patrocínio estatal – a empresa ainda não foi divulgada. Afinal, são as estatais que bancam metade dos custos do Plano. Banco do Brasil, Correios, BNB, BNDES, Petrobras, Caixa (principalmente), Eletrobras e Infraero já fazem parte do projeto, cada uma apoiando pelo menos uma confederação. Com Renzo no Bolsa Pódio, a CBE finalmente sai do hall das entidades “pobres”. Canoagem (BNDES) e Ciclismo (Caixa) foram as mais beneficiadas neste processo.

Renzo atualmente é o número 19 do ranking mundial do sabre, de longe o melhor esgrimista do País. Desde meados do ano passado ele vinha reclamando não ter acesso à Bolsa Pódio, alegando que havia chegado ao top20 do mundo. O governo respondia que o ranking é critério para que ele pudesse requerer a bolsa, mas que ela apenas seria destinada para atletas que tivessem o plano esportivo aprovado, o que não era o caso dele.

EDIT: Tirei uns comentários extras sobre outras modalidades, porque as informações eram imprecisas. O ministério do Esporte não informou que, no tae kwon do, por exemplo, a presença apenas de Guilherme Dias na lista não significa que os outros atletas não sigam no Bolsa Pódio. Eles foram contemplados em momentos diferentes e, por isso, a renovação (após 12 meses) também acontece em fases diferentes do ano. A assessoria de imprensa do Esporte me corrigiu hoje pelo telefone, pelo que agradeço.