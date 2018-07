Esporte: Em meio a peixes mortos, Fabiana Beltrame vence

No esporte nenhuma grande novidade na seletiva brasileira de remo, que aconteceu na semana passada no Rio. A principal notícia, todo mundo já sabe, foi a presença de (65) toneladas de peixes mortos em meio aos barcos que brigavam por um lugar na seleção brasileira. O problema teria sido uma queda no nível de oxigênio da água da Lagoa Rodrigo de Freitas.

Entre as mulheres, venceram Fabiana Beltrame (Flamengo) no skiff peso leve e Bianca Miarka (Botafogo) no skiff. As duas tiveram larga folga sobre as demais competidoras. No masculino, vitória de Alison Silva no peso leve e Anderson Nocetti no single skiff. Ambos são do Botafogo. No double skiff, Allan Bitencourt e Leandro Tozzo, do Grêmio Náutico União (RS) levaram a melhor. No peso leve, os melhores foram Célio Amorim e Marcos Oscar Alves de Oliveira, do Botafogo.

A Confederação, porém, não informou quais atletas foram selecionados para o Campeonato Sul-Americano, que acontece no fim de abril, novamente na Lagoa.