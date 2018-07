Evandro e Vitor Felipe são campeões em Vitória

“Com o que o Evandro e o Vitor fizeram aqui, ganhariam de qualquer time do mundo. Saímos de cabeça erguida por isso, pois perdemos para uma dupla sensacional, que vive um grande momento. Mérito total deles, que tiveram um desempenho absurdo.”

A aspa é de Bruno Schmidt, vice-líder do ranking mundial, derrotado por Evandro/Vitor Felipe na final da etapa de Vitória do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Areia por relativamente tranquilos dois sets, 21/14 e 21/19.

A dupla (Evandro tem 23, Vitor tem 22) já vinha de bons resultados, como o título do Grand Slam de Berlim, o primeiro da carreira de ambos. Agora, em Vitória, venceram pela primeira vez no País.

A fase é tão boa que foi fácil vencer os “vovôs” Ricardo e Márcio, 17 anos mais velhos, por 21/15 e 21/14 na semifinal. A nova velha dupla, aliás, terminou em quarto. Na decisão do bronze, voltou a perder de Alison/Emanuel, seus algozes na final de Recife.

Assim, as principais duplas do País ficaram entre as quatro melhores no segundo Open da temporada. Chegaram às quartas: Renatão/Harley, Averaldo/Jô, Oscar/Thiago e Gilmário/Moisés. Álvaro Filho/Edson Filipe acabou eliminada na fase de grupos, com uma vitória e duas derrotas. Eles reestreavam juntos.

FEMININO – Entre as mulheres, também nenhuma grande novidade. A disputa do título ficou entre quatro das cinco principais duplas do País. Melhor para Lili/Rebecca, que teve a torcida de Larissa para vencer Juliana/Maria Elisa por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 22/20.

Na disputa do bronze, pequena surpresa pela derrota de Talita e Taiana, virtuais campeãs mundiais, para Ágatha/Bárbara Seixas. Maria Clara e Carol fizeram jogo duro nas quartas, mas perderam para Juliana/Maria Elisa. Também foram a esta fase as duplas padrão: Josi/Raquel, Val/Ângela e Duda/Thaís.