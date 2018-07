Fabiana Beltrame é bronze, mas equipe brasileira vai muito mal na Copa do Mundo

Enquanto sofre com cortes na verba que vinha da Petrobrás, o remo brasileiro participou, no fim de semana, da etapa de Eton (Inglaterra) da Copa do Mundo. A equipe conquistou um bronze, com Fabiana Beltrame (31 anos), no single skiff peso leve, mas a prova, vale sempre ressaltar, não é olímpica.

De resto, seria impossível o Brasil ter resultados piores. Bianca Miarka (30)* fez final B no single skiff, o que não significa muita coisa (ela só não foi pior que uma paraguaia). Roque Zimmermann (25) e o Ronald Brito terminaram em quinto na final B do double skiff peso leve. Foram melhor que os três barcos de Hong Kong e de um da Venezuela.

No quatro sem, o time brasileiro formado por João Kubiti, Celio Amorim (37), Marcos Oscar e Thiago Almeida (33) só ficou à frente do barco egípcio, em sétimo. Já no single skiff masculino Diego Donizette (26) superou um atleta de Cingapura e outro do Japão, terminando em 16º. Ailson Eraclito (25) teve problemas médicos e desistiu da competição.

*Bianca Miarka é um caso único no esporte. Foi aos Jogos de Atenas como judoca e tem doutorado em judô!