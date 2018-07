Fernanda Berti: da quadra para o primeiro título no vôlei de areia

Nunca antes na história deste País o vôlei de praia ficou tanto tempo sem uma conquista internacional. Foram necessários seis Grand Slams até que chegasse o primeiro título de 2014, e da forma mais improvável. Na Holanda, a recém-formada Taiana/Fernanda Berti conquistou o título saindo do qualiying.

A vitória de Fernanda Berti é uma vitória da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Afinal, no fim de 2012 a entidade convenceu a jogadora, campeã mundial juvenil e 2003 e então no Praia Clube, de Uberlândia, a trocar o vôlei de quadra pelo de praia. Apostou tanto nela que deixou muita gente brava ao convocar Fernanda, de cara, para ser uma das 10 integrantes da seleção brasileira. Isso sem que ela tivesse nenhuma experiência.

A CBV a colocou para jogar com Elize Maia, ex-modelo, e acreditou no potencial midiático da dupla, que ganhou com folgas o Circuito Sul-Americano (por total falta de rivais). Ainda eram consideradas cruas para o Circuito Mundial. Quando jogaram, não se saíram bem.

Um mês atrás, quando Larissa decidiu voltar ao vôlei de praia com Talita, Taiana ficou sem dupla. A escolha mais óbvia era Lili, esposa de Larissa, mas a defensora, triste com o desfecho da sua dupla com Talita, optou por Fernanda Berti, causando surpresa. O resultado veio na segunda etapa de Circuito Mundial jogada pela dupla.

E o título na Holanda, neste domingo, veio sem tirar nem pôr, com vitória na decisão sobre as alemãs Holtwick e Semmler. Na semi, Fernanda/Taiana venceu Kolocova/Slukova, da República Checa, outra dupla que está entre as melhores do mundo. A etapa contou com a participação de todos os grandes times do Circuito.

Juliana e Maria Elisa, que ficaram com o bronze na Holanda, lideram o ranking mundial pela regularidade. Hoje, são favoritas para ficar com a uma das duas vagas do Brasil nos Jogos do Rio. Pelo talento, Talita e Larissa, que estrearam jogando juntas na Holanda mas pararam nas oitavas de final, exatamente frente a Fernanda Berti e Taiana, são candidatas à segunda vaga. Mas, como se vê, tudo está em aberto. Ágatha/Bárbara Seixas é bicampeã do Circuito Brasileiro e Maria Clara/Carol ficou em terceiro no Circuito Mundial do ano passado.