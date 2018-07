Fernando Reis Saraiva conquista Pan e segue como mais forte das Américas

De todas as categorias olímpicas, nenhuma é tão difícil de acompanhar no Brasil quanto a de levantamento de peso. As notícias são muito escassas, e não há informação por parte da Confederação Brasileira.

Dito isso, aconteceu na semana retrasada na Venezuela o Campeonato Pan-Americano. O Brasil foi com equipe completa, de 15 atletas. O levantamento de peso tem uma regra bizarra: existe um limite de competidores por país por competição (oito homens e sete mulheres no caso do Pan). Assim, o Brasil não teve atletas em determinadas categorias, mas teve dois em outras.

O único brasileiro campeão foi Fernando Reis Saraiva, que se manteve como homem mais forte das Américas, uma vez que compete na categoria mais pesada (+105kg). O atleta de 23 anos somou 407kg (180kg no arranque e 227kg no arremesso) para ficar com o ouro na prova olímpica da categoria.

No masculino, só mais um resultado relevante, com Marco Gregório, 21 anos, que conquistou o bronze no arranque da categoria até 94kg, com 154kg. No somatório, que é a prova olímpica, terminou em quarto, com 334kg.

Entre as mulheres foram dois bons resultados. O melhor com Jaqueline Ferreira (26 anos), que conseguiu levantar uma soma de 229kg (126 no arremesso e 103 no arranque) para ficar com a prata na disputa olímpica da categoria até 75kg. Como comparação, nos Jogos de Londres Jaqueline ergueu 230kg para terminar em oitavo.

Já na categoria até 53kg, Rosane Santos (25 anos) somou 173kg (93 + 80kg) para ficar com o bronze no total. Fabíola Ramos, de apenas 20, somou 156, em oitavo.

CONFIRA OS OUTROS RESULTADOS DO BRASIL:

Alexandra Gonçalves (58kg, 24 anos) – sétima, com 180kg (100 + 80)

Eliane Ferreira (63kg, 32 anos) – sétima, com 192kg (107 + 85)

Liliane Menezes (75kg, 27 anos) – quinta, com 216kg (126 + 90)

Mayara Gomes (+75kg, 20 anos) – oitava, com 216kg (122 + 94).

Welisson Rosa (77kg, 29 anos) – sexto, com 310kg (175 + 135)

Rafael Gaspar (77kg, 23 anos) – desclassificado sem pontuar no arranque

Josué Ferreira (85kg, 20 anos) – 12º, com 295kg (160 + 135)

Douglas Costa (94kg, 23 anos) – sétimo, com 320kg (180 + 140)

Mateus Gregório (105kg, 19 anos) – quinto, com 347kg (185 + 162)

Bruno Brandão (105kg, 28 anos) – 11º, com 340kg (185 + 155)