Filho de Cabral toma posse no Esporte do Rio e vai pedir ‘benção’ à CBF

No alto de seus 23 anos, Marco Antônio Cabral, filho do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, assumiu nesta segunda-feira o comando da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, que tem a importantíssima tarefa de ajudar na organização da Olimpíada de daqui a 18 meses.

A posse foi pela manhã e logo em seguida o deputado federal eleito pelo PMDB (de Cabral e Pezão) foi fazer o que se espera de todo chefe quando este assume uma nova função: foi beijar as mãos dos dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – leia-se Marco Polo Del Nero e José Maria Marin.

“Estou muito agradecido pela maneira como fui recebido pelos presidentes Marin e Marco Polo. Acabei de ser empossado e vim procurar a Confederação Brasileira de Futebol para trocar ideias e debater alguns assuntos. Agora, entrarei em contato com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro e seu presidente Rubens Lopes” é a declaração do garoto/secretário reproduzida pela CBF.

De acordo ainda com a CBF, a pauta da reunião foi: “Ações de inclusão e participação social da juventude que o governo do Estado e a CBF poderão tomar em conjunto”. Na cabeça do novo secretário, a CBF pode ajudar a secretaria levar para o interior do Estado a “prática esportiva” dentro do seu “mantra” de “incluir através do esporte”

Também no Rio fica a sede do COB, este sim responsável por ações inclusivas no esporte. De qualquer forma, abaixo segue a lista de ações sociais da CBF:

.