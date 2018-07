Emanuel é campeão pela 150ª vez e dá adeus a Alison

Nunca nenhum jogador de vôlei de praia venceu tanto. São 150 títulos, o último deles conquistado neste domingo. Aos 40 anos, Emanuel se despediu de Alison, 28, vencendo com ele o título da etapa de São José (SC), a quinta da temporada 2012/2013 do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

Depois de quatro anos, um título mundial e uma medalha de prata olímpica, a dupla Alison/Emanuel chegou ao fim com mais uma conquista. Na final em Santa Catarina, a surpreendente e estreante Jorge/Pedro Solberg deu trabalho. Venceu o primeiro set por 21/17, mas levou a virada na base da garra de Alison e Emanuel, que viraram o segundo set no finalzinho, em 21/19, e atropelaram no tie-break, com 15/9.

Depois de cinco etapas do Circuito, Alison/Emanuel lidera o ranking nacional, com Márcio/Ricardo em segundo. Emanuel e Márcio estão com 40 anos, enquanto Ricardo está a um mês de completar 39. Não há quem ouse dizer que estão velhos.

Desde que venceu a etapa do Guarujá, há duas semanas, Emanuel se tornou o maior campeão da história, agora com 150 títulos. Passou ninguém menos do que Karch Kiraly, o norte-americano que é considerado o maior jogador de vôlei (em todas as suas variantes) de todos os tempos, campeão olímpico na quadra e na areia.

“O Emanuel é o Pelé do vôlei de praia”, garante Alison. Enquanto Emanuel faz 41 anos em abril, o “Mamute” completou 28 exatamente neste sábado – ganhou bolo do companheiro. Com 2,03m, venceu o Circuito Mundial de 2009 junto com Harley.

Ao fim daquele ano, Emanuel encerrou uma parceria de sete anos com Ricardo. “Em 2010 vamos procurar novos talentos no vôlei de praia. Será um processo de longo prazo visando 2012 e 2016. Queremos levar experiência para os outros jogadores”, disse na ocasião. Emanuel acabou fazendo a escolha perfeita ao se unir a Alison. O Mamute, um dos melhores bloqueadores da história, se tornou logo, com a ajuda do veterano, o melhor jogador do Brasil.

Agora foi Alison quem decidiu voltar para casa. Em Vitória (ES), vai jogar com o também capixava Bruno Schmidt. Mas a amizade com Emanuel continua. “Fica uma grande amizade. Fechamos com chave de ouro. Devo tudo a ele (Emanuel). Não jogamos bem, mas acreditar é mais importante. Ele nunca deixou de acreditar em mim”, comemorou Alison, depois do título em São José.

“A gente fechou um ciclo juntos. Em quatro anos ganhamos muita coisa, mas o Alison escolheu voltar para perto da cidade dele, perto da família, algo que eu também já fiz. Ele fez essa decisão e eu estou com ele”, garante Emanuel.

FUTURO – Emanuel tem futuro incerto. Pedro Solberg, “dispensado” por Bruno Schmidt, é uma boa opção e mostrou isso chegarà final de São José quase sem treinar com Jorge. O filho de Isabel é carioca, Emanuel mora no Rio, e escolheu Solberg como seu parceiro na final do Rei da Praia de 2012. Um indicativo de que gosta do vôlei de Pedro.

Se quiser fazer uma aposta, Emanuel pode tentar a sorte com Evandro. O garoto tem 23 anos (mesma idade que Alison tinha quando se uniu a Emanuel) e incríveis 2,10m. Emanuel e Evandro jogaram juntos duas etapas do Circuito Mundial deste ano. Ficaram em quinto em Xiemen (China) e ganharam a prata no Grand Slam de Moscou. Emanuel/Ricardo? Duvido. Iria contra ao que ambos disseram ao se separar em 2010.

PS: A saber, todos os títulos de Emanuel: 77 em competições da FIVB (Federação Internacional de Vôlei), 58 em etapas do Circuito Brasileiro, sete na AVP (circuito norte-americano), dois ouros nos Jogos Pan-Americano, três no Rei da Praia, dois no Rei dos Reis (disputa entre o melhor do Brasil e o melhor dos EUA), além do ouro olímpico nos Jogos de Atenas/2004.