Futsal feminino só ganhou apoio porque será campeão

Pouco mais de três meses atrás, a seleção brasileira feminina de hóquei sobre a grama estava desesperada. Queria disputar a primeira fase da Liga Mundial em Guadalajara (México) para seguir sonhando em disputar a Olimpíada, mas não tinha dinheiro. As jogadoras procuraram todo o tipo de apoio e não encontraram. Na semana passada, era a seleção feminina de futsal quem estava na mesma situação. Queria ir à Costa Rica disputar o “Mundial” da modalidade, para ganhar o título. Receberam apoio do Itaú, que topou bancar a empreitada.

É possível listar uma série de coincidências entre as duas histórias: a confederação privilegia os homens, o ministério do Esporte ficou sabendo tarde demais do enrosco e não teve como ajudar, apelos por redes sociais, campanha de financiamento coletivo. A diferença entre os dois casos é um só: um time queria viajar para ser campeão do mundo. O outro, para perder.

Sim, o hóquei sobre grama iria ao México para perder. Provavelmente, perder feio. Sem chances de alcançar o ranking mínimo para fazer valer o direito de disputar a Olimpíada, o hóquei feminino do Brasil queria mostrar à Federação Internacional (IHF) que evoluiu e, mais, que tem interesse em estar nos Jogos do Rio/2016. Era a única forma de tentar disputar uma Olimpíada pela primeira vez. Algo nobre, não?

O futsal, por sua vez, vai viajar para ganhar. E ganhar um torneio que não vale nada. A imprensa tem chamado o Torneio Internacional de “Mundial”, mas não há uma entidade, como a Fifa, que organize sequencialmente a competição. O Brasil sobrou nas primeiras edições, em uma modalidade em que só Espanha, Portugal e Rússia, além das brasileiras, têm algum nível técnico.

O agora senador eleito Romário entrou na briga pelo futsal, não pelo hóquei. A grande mídia deu destaque pela briga do futsal, não do hóquei. Um grande banco (o Itaú) decidiu financiar o futsal, que já tem patrocínio do Banco do Brasil e dos Correios. O hóquei vive dos trocados da Lei Piva, sem patrocínio estatal. Aos vencedores, as batatas. Quer dizer: o dinheiro.