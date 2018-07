Garoto de 16 anos garante primeira medalha da história do Brasil no tiro com arco

O Brasil garantiu, nesta quarta-feira, mais um resultado fantástico para o seu esporte olímpico. Pela primeira vez na história o País irá conquistar uma medalha em uma etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco. A dupla mista formada por Marcus Vinicius D’Almeida e Sarah Nikitin está na final da etapa de Medellin (Colômbia), a segunda da temporada – são apenas quatro.

Os brasileiros avançaram no 17.º lugar da fase de classificação, enfrentaram os EUA, e venceram. Na sequência, superaram Canadá e México para chegar na final contra a Coreia do Sul, que tem a principal escola da modalidade. É, para o tiro com arco, o que o Brasil é para o futebol.

A disputa de duplas mistas não faz parte do programa olímpico. Mas a conquista desta quarta-feira mostra que o Brasil no mínimo pode brigar entre os melhores do mundo. A dupla mexicana tinha Aida Román, prata em Londres no individual. EUA e Canadá também contavam, nas suas duplas, com atletas que foram à última edição dos Jogos Olímpicos.

Marcus Vinicius, de apenas 16 anos, é o melhor arqueiro que o Brasil já teve. Nos Jogos Sul-Americanos, bateu o recorde brasileiro. No Mundial do ano passado, só parou no campeão olímpico. Na primeira etapa da Copa do Mundo, foi até as oitavas (ficou no atleta que seria vice-campeão). Já Sarah Nikitin ficou em quinto no Mundial do ano passado.

Em outras palavras: não se surpreenda se o Brasil ganhar medalha no tiro com arco em 2016.