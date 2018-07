Garoto de 16 quebra recorde de Matheus Santana e vira esperança na natação

Se ainda há muita gente que prefira chamar Matheus Santana de “Novo Cielo”, agora a natação brasileira também já conhece um “Novo Matheus Santana”. Afinal, não é mais do nadador carioca o recorde brasileiro juvenil nos 100 metros livre. Na sexta-feira, em Santos, o garoto Felipe Ribeiro, de apenas 16 anos, fez o melhor tempo da história do País para juvenis: 49s93. Foi o primeiro a quebrar a barreira dos 50s.

Para se ter uma ideia do feito, Matheus Santana, hoje o sétimo do mundo, nadou o Campeonato Brasileiro Juvenil de Natação de 2012 (há dois anos, portanto), em 50s25. Felipe Ribeiro, de 16 anos, conseguiu baixar o recorde em impressionantes 33 centésimos e garantir classificação para o Mundial Júnior do ano que vem, em Cingapura. Ele já fora ao Mundial de 2012, em Dubai, para o revezamento 4x100m. Na ocasião, Matheus foi cortado na véspera por conta da diabetes.

Nascido em Santos, Felipe fez toda sua “carreira” na Unisanta, onde também treina Matheus Santana. Nascido em fevereiro de 1998, completa 17 anos apenas no começo do ano que vem. Mesmo assim, já fez o 10.º melhor tempo do País em 2014. Ainda está longe dos 48s25 de Matheus e dos 48s13 de Cesar Cielo, mas se melhorar um segundo e meio até o primeiro semestre de 2016 pode entrar na briga por uma vaga no revezamento 4x100m livre olímpico.

Uma breve comparação: Matheus Santana, atual recordista mundial júnior, era o 14.º do Brasil em 2012, quando tinha os mesmos 16 anos que Felipe Ribeiro tem hoje. Os dois são treinados por Márcio Latuf.