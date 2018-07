Golfista que não vem ao Rio por medo da zika passou férias em país com zika

Rory McIlroy, golfista norte-irlandês, divulgou nesta quarta-feira sua decisão de não disputar os Jogos Olímpicos do Rio. Disse que: “Mesmo que o risco de contaminação pelo vírus da zika seja considerado baixo, é ainda assim um risco, e um risco que não quero assumir.”

É a opinião pessoal do golfista, que comunicou ao Comitê Olímpico da Irlanda que não está apto a ser convocado para a Olimpíada. Alegou que “a minha saúde e da minha família vêm à frente de qualquer coisa”.

Curiosamente, há exatamente dois meses, McIlroy estava com a namorada Erica Stoll curtindo um período de descanso no paradisíaco Sandy Lane Hotel, em Barbados, país onde também foram diagnosticados casos de contágio do vírus da zika pelo mosquito transmissor. Três grávidas foram infectadas.

Os EUA, por exemplo, dão a Barbados o alerta número 2 de precaução para turistas, recomendando que os turistas tomem algumas prevenções. É o mesmíssimo nível de alerta dado ao Brasil.