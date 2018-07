Handebol convoca jovens e ensina Magnano como que se faz

Campeã mundial na Sérvia, em dezembro, a seleção brasileira feminina de handebol foi convocada pela primeira vez em 2014 nesta quinta-feira. O grupo tem apenas quatro das campeãs: Amanda, Hannah, Elaine e Mayara, exatamente as três que atuam no handebol nacional mais Mayara, que segue sem clube.

No grupo de 20 jogadoras, duas que atuam fora do País: as armadoras Juliana (MKS Zaglebie Lubin, da Polônia) e Patricia (do Toulon, da-França). As duas foram chamadas porque suas equipes não disputam torneios europeus, que começam a pegar fogo agora em fevereiro.

No total, cinco atletas do Concórdia e quatro da Metodista São Bernardo foram convocadas numa relação que privilegia o desempenho na Liga Nacional. Entre as novidades está Flávia Vidal, eleita a melhor goleira da competição.

As atletas se apresentam no dia 26 e treinam em São Bernardo do Campo (SP) até o dia 1 de fevereiro. No dia seguinte, o Brasil faz um amistoso contra a República Dominicana, também no ABC.

Que o handebol mostre para o basquete como que se faz. Ninguém acha que uma das jovens convocadas agora vai tirar o lugar da Duda ou da Alexandra no time titular da Olimpíada, mas elas ganham experiência, são observadas, testadas, ainda que pelo assistente técnico Alex Aprile (o Morten Soubak está treinando o Hypo, na Áustria).