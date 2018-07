25ª do mundo, Henrique Avancini conquista ranking histórico no MTB

A atualização desta terça-feira do ranking mundial do ciclismo mountain bike mostra um novo momento da modalidade no Brasil. Campeão nacional há duas semanas, Henrique Avancini ganhou mais sete posições na lista e agora aparece como 25º melhor atleta de MTB do mundo. Segundo ele, é a melhor posição de um brasileiro na história do ranking.

Dos 652 pontos dele, um terço (230) veio do título brasileiro e do terceiro lugar no Campeonato Pan-Americano. Mas não podem ser menosprezados pontos ganhos em competições internacionais, como uma etapa de Copas do Mundo e outra da Bundesliga, o forte campeonato alemão.

Avancini é o melhor das Américas no ranking. Em terceiro na lista continental aparece Rubens Donizete, que caiu do 28º para o 35º lugar depois do vice-campeonato nacional. Ricardo Pscheidt é o 57º e Sherman Trezza ganhou 50 posições e aparece no 115º lugar.

No feminino, Isabella Lacerda é a 55ª (ganhou quatro posições) e passou Raiza Goulão (58º). Erika Gramiscelli já encostou e agora é a 65º, duas posições à frente de Roberta Stopa (67º).

BMX – Com os resultados ruins no Mundial, o Brasil não teve boas notícias na atualização do ranking do BMX. Renato Rezende caiu cinco posições e agora é o 15º, mas segue como o melhor da América Latina. Rogério dos Reis (54º), Miguel Dixini (56º) e Igor Martins (62º) aparecem praticamente juntos. Por países, o Brasil caiu do sétimo para o oitavo lugar, ultrapassado pela Colômbia. Os seis primeiros, porém, estão bastante à frente.

Entre as mulheres, o resultado ruim de Bianca Quinalha no Mundial fez ela cair para o 30º lugar, perdendo quatro posições. Com isso, Priscila Stevaux é a melhor brasileira, em 26º. Stequel Stein é a 40ª. Por países, o Brasil também perdeu uma posição e agora é o 11º.