É só o começo – Higor Alves faz salto de finalista de Mundial adulto no Pan Juvenil

Anotem esse nome: Higor Alves. O garoto de apenas 19 anos, voltou a impressionar no Campeonato Pan-Americano Juvenil de Atletismo, em Medelin. Aos 19 anos, conquistou a medalha de ouro no salto em distância com 7,95m. Como comparação, Duda precisou de 7,92m para avançar à final do Mundial de Moscou.

E Higor sequer fez, em Medelin, o seu melhor salto na temporada. Esse ano ele já tem 8,02m. Ele não apenas lidera o ranking mundial da categoria como tem três dos 10 melhores saltos da temporada entre juvenis.

Outro bom resultado veio no decatlo, com Felipe dos Santos. Ao somar 7.762 pontos, não apenas bateu o seu próprio recorde sul-americano como assumiu o quarto lugar do ranking mundial. Ele é campeão mundial do octatlo para menores, título conquistado em 2011.

No revezamento 4x400m masculino, a prata veio com o oitavo melhor tempo do ano, 3min06s94, o que teria valido o quinto lugar no Mundial de Barcelona, no ano passado. E é exatamente nesse revezamento que o Brasil coloca suas esperanças para 2016. Em Moscou, os adultos fizeram final.

Nos 200m, Vitor Hugo dos Santos foi prata com 20s73. Ele já era o terceiro do ranking mundial de menores pelos 20s67 que lhe deram a prata no Mundial da categoria, mas o tempo de Medelin ainda é o sexto melhor da temporada para atletas da idade dele.

No disco, Izabela da Silva, pupila de Elisângela Adriano, ganhou com 54,15m, marca que lhe coloca no 14º lugar do ranking mundial juvenil. Já no salto triplo, Nubia Soares saltou 13,33m e foi bronze. Ela é a quarta do ranking de menores, com os 13,60m que fez em Donetsk.