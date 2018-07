Hóquei vai ao Pan e ainda sonha com a Olimpíada

O Brasil ainda tem um fio de esperança de disputar o hóquei sobre a grama nos Jogos Olímpicos do Rio/2016. Afinal, o México avançou à final dos Jogos Centro-Americanos, que estão sendo disputados em Veracruz (México), e abriu vaga para que a seleção brasileira masculina esteja nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no ano que vem.

Por falta de nível técnico, o Brasil não tem assegurado convite para disputar o hóquei sobre a grama na Olimpíada em casa. O COI (Comitê Olímpico Internacional) e IHF (Federação Internacional de Hóquei) decidiram que os brasileiros terão vaga se ficarem entre os 30 primeiros do ranking mundial ao fim deste ano (o que não irá acontecer) ou terminarem em sexto no Pan.

O problema é que, ao ficar em sétimo na Copa Pan-Americana do Panamá, no ano passado, o Brasil não conseguiu vaga para os Jogos Pan-Americanos. A vaga só veio porque, como o México faz nesta segunda-feira a final dos Jogos Centro-Americanos, abriu um lugar no Pan de Toronto.

A vaga no Pan é inédita porque o Brasil só disputou o evento em 2007, como país sede. Na ocasião, deu vexame, perdendo todos os jogos por goleada. Agora, apesar do fraco desempenho na Copa Pan-Americana do ano passado (quatro derrotas e um empate com o Uruguai), a meta da CHBG é o bronze em Toronto.

“Temos como objetivo disputar a medalha de bronze, pois, com exceção da Argentina e Canadá, a diferença entre os demais países que vão disputar o Pan não é significativa. Todos estão muito próximos no Ranking Mundial da Federação Internacional de Hóquei”, diz Bruno Patrício, coordenador da CHBG.

Argentina, Canadá, EUA, Trinidad & Tobago, Cuba, México, Chile e Brasil vão disputar o Pan. Serão dois grupos de quatro, com os dois primeiros fazendo semifinal e os dois últimos de cada chave jogando o torneio de consolação. Assim, se não avançar à semi, o Brasil terá a obrigação de ganhar o primeiro jogo do torneio de consolação, para brigar pelo quinto ou sexto lugar.

No feminino, o Brasil perdeu o torneio seletivo para a Copa Pan-Americana, ainda em 2011, e há três anos não tem mais chance de jogar o Pan de 2015. A meta era ficar entre as 40 primeiras do ranking mundial, o que também era impossível pela falta de torneios para jogar. Ou seja: a seleção feminina não estará no Rio.

Em 2004, a Grécia não conseguiu, no campo, vaga para jogar a Olimpíada em casa. Recorreu à Corte Arbitral do Esporte (CAS) e conseguiu uma grande ajuda: o direito de jogar contra o último colocado entre os 12 times que jogaram o Pré-Olímpico. Se vencesse a melhor de três contra o Canadá, seria o 13.º time da Olimpíada. Já o Canadá só fazia um amistoso (não iria aos Jogos de jeito nenhum). Mesmo assim, atropelou os gregos.