Hugo Calderano termina Mundial de Tênis de Mesa entre os 8 melhores

Para comprovar que o tênis de mesa brasileiro vive o melhor ano da sua história em nível internacional, o Brasil conseguiu ótimos resultados no Mundial Juvenil da modalidade, que acabou neste domingo, no Marrocos.

Principal nome da nova geração e mais jovem campeão de uma etapa do Circuito Mundial, Hugo Calderano, de 17 anos, chegou até as quartas de final na chave de simples. Décimo do ranking sub-18, o brasileiro sucumbiu diante do chinês Kai Zhou, em 4 sets a 1 (11/9, 4/11, 11/4, 11/8 e 11/8), que também havia o vencido na disputa por equipes. Zhou foi vice-campeão.

De qualquer forma, só ele e um italiano dividiram as quartas de final com três chineses, dois japoneses e um coreano. Nunca é demais lembrar que os asiáticos (especialmente chineses) dominam a modalidade. Um brasileiro, quando vai bem fica entre os 32 melhores no Mundial adulto.

Nas duplas, Hugo jogou com Vitor Ishy. E os brasileiros foram muito bem, também chegando até as quartas de final com os asiáticos e dois europeus. Nesta fase, levaram 4 a 2 de Tristan Flore e Enzo Angles, da França, ambos top20 do mundo. Antes, por equipes, Hugo havia vencido Enzo, mas perdido de Tristan. Vitor também perdeu deste.

No feminino, Caroline Kumahara, mais jovem brasileira nos Jogos de Londres, deu azar na chave. Chegou até às oitavas de final, mas nesta fase teve que enfrentar a chinesa Yuting Gu. Acabou derrotada por 4 a 0 (11/9, 11/4, 11/8 e 11/9) pela atleta que viria a ser campeã.

Por fim, nas duplas femininas, Caroline jogou com a paralímpica Bruna Alexandre, que não tem o braço direito. Apesar das dificuldades, as brasileiras foram até as oitavas de final. Na primeira rodada, venceram uma dupla da Romênia. Na sequência, perderam de Yumi Jung/Dasom Lee, da Coreia do Sul.

EQUIPES – No masculino, o Brasil venceu a Argentina, mas perdeu da França na poule. Nas quartas de final, deu azar de enfrentar a China logo de cara e levou 3 a 0. Depois, perdeu de Coreia do Sul e Taiwan para terminar em oitavo.

No feminino, inesperada derrota para Porto Rico, que obrigou o Brasil a disputar apenas o torneio de consolação. A equipe venceu Egito e Nigéria, mas perdeu da Sérvia e ficou em 14º.

OUTROS RESULTADOS – Luan Oliveira perdeu seus dois jogos na poule e nem foi à chave. Vitor Ishy passou pela poule só com vitórias, ganhou de um belga, mas levou 4 a 0 do japonês Yuto Muramatsu, que depois iria até as oitavas. Já Isaac Zauli parou na primeira rodada, diante de um chileno.

Karina Hayama perdeu seus dois jogos na poule e não avançou. Bruna Alexandre ganhou de uma egípcia na fase de grupos, foi ao mata-mata, mas ali perdeu na estreia… Aos 13 anos, Bruna Takahashi sofreu duas derrotas na poule.

Isaac e Luan vieram do quali e ficaram na primeira rodada nas duplas, o mesmo acontecendo com Karina e Bruna. As quatro duplas mistas também perderam na estreia da chave principal.