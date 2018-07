Hugo Calderano volta a ir ao pódio no Circuito Mundial

A etapa do Catar do Circuito Mundial de Tênis de Mesa voltou a contrastar, para o Brasil, o bom desempenho de Hugo Calderano na chave sub-21 (ganhou bronze novamente) com eliminações na primeira rodada da chave principal entre os adultos no masculino. Já havia sido assim uma semana antes, no Kwait.

Cada vez mais firmado entre os melhores do mundo entre os juvenis, Hugo Calderano foi até a semifinal no Catar no sub-21, perdendo para o indiano Harmeet Desai. Aos 17 anos, o brasileiro é o 32.º do ranking mundial da categoria, ainda sem levar em consideração às duas medalhas ganhadas neste início de giro pela Ásia.

Entre os adultos, Calderano também foi o melhor brasileiro, vencendo um top100 na fase de grupos. Ele, Gustavo Tsuboi e Thiago Monteiro avançaram à chave principal, mas perderam na estreia. O alemão que fez 4 a 2 em Calderano chegou até as quartas. Cazuo Matsumoto ficou na fase de grupos.

O Brasil ainda teve Thiago Monteiro/Cazuo Matsumoto furando o quali e parando na estreia da chave principal em duplas, Caroline Kumahara e Gui Lin perdendo os dois jogos da fase de grupos em simples e na estreia delas em duplas, na fase preliminar.

GAROTOS – Enquanto isso, na Suécia, jogou a nova geração, pelo Circuito Mundial Júnior. No feminino sub-18, Letícia Nakada e Bruna Takahashi chegaram até as oitavas de final, exclusiva de brasileiras, japonesas e francesas. Nas duplas, também foram até as oitavas. Mais um grande resultado delas.

No masculino sub-18, ninguém passar da primeira rodada em simples: Isaac Zauli, Massao Kohatsu, Renan Ferreira. Entre os sub-15, Renan venceu a primeira partida e Bruna foi até as oitavas.