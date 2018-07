Hugo Hoyama estreia como técnico da seleção com título latino

Hugo Hoyama já vinha trabalhando como técnico no clube, mas só nesta semana participou pela primeira vez como técnico da seleção brasileira. Comandando o time feminino do Brasil, o multimedalhista pan-americano estreou vencendo o Campeonato Latino-Americano, disputado desde terça-feira em San Salvador, capital de El Salvador.

O treinador comandou uma equipe formada por Caroline Kumahara (176 do mundo), Lígia Silva (258), Jessica Yamada (311) e Katia Kawai (493).

“Para mim foi muito importante ganhar o primeiro torneio como técnico. Estava confiante, eu já conhecia as meninas e o potencial delas. Elas responderam muito bem ao que eu queria, as quatro jogaram bem e usaram da experiência para superar as dificuldades”, disse Hugo, ao site da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.

O masculino também foi campeão, com Cazuo Matsumoto, Thiago Monteiro, Eric Jouti e Vitor Ishiy, os dois últimos estreantes na seleção adulta.