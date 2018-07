Irmã de Rafaela, Raquel ganha ouro em Santiago; Edinanci é campeã em SP

Dez dias depois de Rafaela Silva se sagrarcampeãmundial, foi a vez de a irmãdelatambémlevar uma medalha de ouro para casa. Nestesábado, Raquel Silva venceu o Open de Santiago na categoriaaté52kg. A competição, porém, não vale para o ranking mundial e teveapenassete das 14 categoriasolímpicas.

Com uma premiação de US$ 1 mil para o vencedor, o Open de Santiago chegou este ano à sua segunda edição e contou com poucos nomes de expressão. O Brasil levou três atletas, apenas, e teve desempenho 100%. Ainda foi campeão com Eric Takabatake, na categoria até 60kg, e Rafael Buzacarini, na até 100kg.

“Considero um título muito importante para mim, porque, desde a Universíade, não lutava internacionalmente. É bom para pegar ritmo, pois tenho duas competições bastante fortes na sequência e espero chegar preparado”, disse Rafael Buzacarini, esperança da CBJ para a categoria até 100kg, na qual Renan Nunes e Luciano Corrêa foram mal no Mundial.

PAULISTA – Alguns atletas da seleção brasileira participaram, sábado, do Campeonato Paulista. Caso de Eleudis Valentim, campeã na categoria até 52kg. No meio-médio (até 63kg), Mariana Barros, terceiro nome do Brasil no ranking mundial, foi só terceira colocada no Estadual.

Mesmo resultado teve Nádia Merli, da categoria até 70kg, hoje a principal concorrente de Maria Portela na seleção. Já entre as peso pesado, o título ficou com a veterana Edinanci Silva.

Entre os homens, Breno Alves foi terceiro na até 60kg, mesmo resultado de Marcelo Contini, segundo brasileiro do ranking na até 73kg. Vinicius Panini ganhou no meio-médio (até 81kg).