Jade, Hypolito e Zanetti vencem Copa do Mundo e mostram que dá para sonhar longe

Diego Hypolito, responsável por duas medalhas para o Brasil em Portugal

A ginástica artística brasileira mostrou neste fim de semana, em Portugal, que ainda tem condições de brigar por medalhas em Campeonatos Mundiais não só com Arthur Zanetti. A Copa do Mundo de Anadia rendeu ao País três ouros e dois bronzes. Mais que as medalhas em si, o que valeu foi o desempenho de cada um dos principais ginastas brasileiros.

A começar por Jade Barbosa. De volta às competições oficiais depois de toda a confusão na véspera da Olimpíada, quando foi cortada por não aceitar usar o patrocínio do COB, ela foi muito bem em Portugal. Jade, que está treinando com Oleg Ostapenko em Curitiba, venceu no salto com total de 14.825 pontos.

A nota deixaria Jade no quinto lugar dos Jogos de Londres, por exemplo. No Mundial de Tóquio (quando ficou em quarto), poderia ter conquistado a prata. Não é pouca coisa.

Jade ainda fez final na trave (14.025, contra 14.225 na classificação) e no solo (13.600). As notas ainda a deixariam bastante longe de uma final em competição maior, mas já são bem melhor do que fez nos dois últimos mundiais. Com essas notas, mais cerca de 13,000 na barras paralelas (aparelho em que ela não competiu em Portugal), dá para sonhar com top10 no individual geral no Mundial.

Ainda no feminino, Adrian Gomes foi bronze no salto com ótima nota de 14.112. No último Mundial, teria brigado para ir à final.

Entre os homens, duas medalhas de ouro. Nas argolas, Arthur Zanetti venceu com nota 15.800, apenas 0.050 a mais que o seu rival chinês. A vantagem veio apenas na execução, com o brasileiro fazendo 9.000 pontos. Na classificação ele havia sido ainda melhor e alcançado 9.075. É resultado para título no Mundial da Antuérpia, que vai acontecer em setembro.

Diego Hypolito venceu no solo, com nota 15.375, que poderia deixá-lo no quarto lugar na última Olimpíada ou em sexto no último Mundial. Ele ainda foi bronze no salto, com 14.825 pontos, nota pouco expressiva para grandes competições, mas importante para competições por equipe.

Arthur Nory Mariano ficou pertinho do pódio, em quarto, no solo, com nota 15.050 (mais do que os 14.900 de Doha), suficiente para brigar pelo top20. Petrix Barbosa completou a equipe e teve como melhor resultado o 15º lugar na classificação das barras paralelas e também na barra fixa.