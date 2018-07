Janildes supera caso de doping da irmã com título na Argentina

Menos depois três meses depois do escândalo de doping que envolveu a irmã mais nova, Márcia, então campeã brasileira, a veterana Janildes Fernandes deu e volta por cima em grande estilo. Nesta sexta-feira, ela ganhou o Tour de San Luis (Argentina), principal volta ciclística realizada na América do Sul, e comemorou com uma chupeta na boca para homenagear o filho Keven Rafael, de um ano.

O tour feminino, que antecede ao masculino em San Luis, teve seis etapas, num total de cerca de 10 horas de pedal. Janildes foi acompanhada no pódio pela sua colega de seleção brasileira Ana Paula Polegatch, terceira colocada. Entre elas, só a norte-americana Lauren Stephens. No ano passado, Fernanda Souza e Clemilda Fernandes haviam sido, respectivamente, segunda e terceira colocadas.

O resultado em San Luis é importante porque o Brasil ocupa o 14.º lugar do ranking mundial e precisa subir uma posição, para o 13.º lugar, para poder ter três atletas nos Jogos do Rio – o 14.º colocado tem duas vagas, apenas. Melhor brasileira na lista individual (que não faz diferença para a classificação olímpica), Flávia Oliveira foi a San Luis pela equipe italiana Ale Cipollini e ficou em sétimo.

Aos 35 anos, Janildes engravidou após os Jogos de Londres/2012 e se tornou mãe em 2013, aproveitando que o ciclo olímpico ainda estava no início. Seu principal resultado é a prata do Pan de Santo Domingo, em 2003.