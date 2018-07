João Lucca se iguala a ídolos e é campeão da NCAA

Se os americanos não gostassem tanto de ter os seus próprios padrões de medida, a natação brasileira amanheceria neste domingo de Páscoa com novo recorde nos 200 metros livre. Foi este o grande feito de João de Lucca, 23 anos, no terceiro e último dia da final masculina da NCAA, a Liga Universitária Norte-Americana.

O Blog do Coach já mensurou o tamanho do feito de João de Lucca ao se tornar campeão universitário norte-americano. Por isso, vou reproduzir alguns dados aqui:

– O brasileiro nadou as 200 jardas em 1min31s51. Jogando esse tempo no conversor da Swimming World (maior autoridade no assunto), daria 1min44s58. O recorde sul-americano, de Thiago Pereira, é de 1min46s57. Seriam dois segundos a menos!!

– Campeão da NCAA, João de Lucca se iguala só a Gustavo Borges, Cesar Cielo, Ricardo Prado e Henrique Barbosa. Se conseguir ficar na média de onde esses caras chegaram, já será um feito e tanto!

– É só o segundo título da história da Universidade de Louisville, que não tem muita tradição. A equipe é treinada pelo brasileiro Arthur Albiero.

– A marca de João de Lucca é a terceira melhor da história dessa distância.

Mas não foi só João de Lucca que brilhou. Marcelo Chierighini foi medalhista de prata nas 50 jardas livre e também nas 100 jardas. Seria fácil compará-lo a Cesar Cielo, que era desde 2008 o recordista das duas provas e também estudou em Auburn.

O problema é que a comparação agora é com o russo Vlad Morozov, de apenas 20 anos, que tirou o recorde de Cielo na prova de 100 jardas, baixando expressivos 16 décimos.

Ah, importante: João Lucca ainda faturou um bronze na final dos 100m, colocando dois brasileiros no pódio.