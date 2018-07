‘Legado do Pan’, Deodoro receberá Athina Onassis

Um local para sediar provas de tiro esportivo, hipismo, pentatlo moderno e hóquei sobre grama tinha tudo para ser o maior elefante branco dos Jogos Pan-Americanos do Rio/2007. Mas o complexo de Deodoro, construído numa área militar de bairro homônimo, perto de Bangu, vem se mostrando dos mais úteis “legados” do Pan – com certeza o mais importante para os esportes amadores.

Só neste ano Deodoro recebeu uma fase da Liga Mundial de Hóquei sobre Grama, está sediando a segunda etapa da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno e agora confirmou-se a realização ali do Athina Onassis Horse Show, principal prova de saltos do País.

Exceção à competição organizada por Doda, as demais têm pouco público, mas ajudam a colocar o Rio, e o Brasil, no calendário esportivo internacional. Afinal, é esse um dos legados de se receber uma Olimpíada. E é só recebendo eventos importantes internacionalmente que esportes de pouca expressão (como Pentatlo e Hóquei) conseguem espaço na mídia. São eles que dão uma mínima chance de atrair novos praticantes para estas modalidades esquecidas no País.

De acordo com o Ministério do Esporte, as instalações de Deodoro “já acolheram mais de 230 eventos de diversos tipos, entre mundiais, pan-americanos, sul-americanos, seletivas olímpicas e pan-americanas, disputas nacionais, estaduais e locais e inúmeras provas juvenis, além de treinamentos de atletas e seleções do Brasil e de outros países”.

Para o Rio 2016, o centro de hipismo vai receber novo piso, que segue os requisitos da Federação Equestre Internacional (FEI). A ideia do Ministério do Esporte, responsável pelo local, é fazer as obras até outubro, quando acontece o Athina Onassis.

