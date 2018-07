Lutando contra o câncer, nadador une rivais e inspira namorada no Maria Lenk

A noticia do câncer no primeiro dia do ano caiu como uma bomba na comunidade aquática: Leonardo Coutinho, de 19 anos, recordista júnior dos 200m costas, foi diagnosticado com leucemia e estava internado na UTI de um hospital em São Paulo com hemorragia no tórax, lutando pela vida, e precisando de doações de sangue e de plaquetas.

Passados quase cinco meses, Leo Coutinho ainda luta contra o câncer. O nadador, prestes a fazer 20 anos, chegou a receber diagnóstico de que a doença estava vencida, mas, depois de quatro ciclos de quimioterapia, o câncer voltou. Atualmente, reveza-se entre o hospital e a casa dos pais, à espera de um doador de medula compatível.

Leo era esperado nas arquibancadas do Parque Aquático do Ibirapuera no primeiro dia do Troféu Maria Lenk, segunda-feira, mas não conseguiu se recuperar bem de uma nova sessão de tratamento. “No outro ciclo ele saiu no hospital no sábado e no terceiro die ele já estava bem. Dessa vez ele não estava bem, mal conseguia abrir a boca, estava muito machucada”, contou Natalia Diniz, companheira de clube no Pinheiros e namorada do nadador.

Nesta quinta-feira, Natalia ganhou sua primeira medalha nesta edição do Maria Lenk, um bronze nos 50m costas. O namorado, numa consulta médica, não conseguiu assistir sequer pela televisão. Mas foi resultado dos amigos e, por Whatsapp, já deu os parabéns, junto com uma mensagem de amor. No pódio, junto com Etiene Medeiros (Sesi) e Natalia de Luccas (Corinthians), Natalia segurou um banner de apoio ao namorado.

A união não foi apenas para aparecer na foto. O apoio dos “adversários” é real. “A gente está impressionado. Quando ele precisou de sangue foi histórico, recebi carta de gente que nunca ouvi falar. Gente do mundo inteiro vem falar com a gente. Todo mundo mandando mensagem pra gente, pra ele”, conta Natalia, em referência à campanha por doação de sangue que mobilizou a comunidade aquática no início do ano. Com divulgação na grande imprensa e apoio de atletas famosos nas redes sociais, as filas para doar em São Paulo duravam horas.

Mais para frente, outra leva de doações será necessária para garantir a saúde de Leo. “Nesse tratamento ele vai precisar tomar algumas vezes sangue, plaqueta. É bem pesado. A chance de cura é muito grande, mas o tratamento é bem pesado”, conta a namorada. De acordo com ela, a leucemia do nadador é mais recorrente em crianças. Por isso, ele está sendo tratado agora por uma pediatra.

Leo, claro, não é nenhuma criança. Aos 19 anos, namora uma mulher de 27. Mesmo assim, diz Natalia, é ela quem aprende com ele dia a dia. “Ele é um moleque pela idade, mas quando você conversa com ele vê que tem uma cabeça muito boa. Ele me ensina coisas todos os dias, principalmente como atleta. Já eu ensino para ele mais a parte espiritual”, relata Natalia, que acompanha o namorado na igreja evangélica.

Falara de um retorno à natação, hoje é cedo. Mas a namorada de Leo Coutinho diz que ainda sonha em vê-lo de volta ao seu grande amor: as piscinas. “A gente está muito confiante. Ele ama a natação, olho no olho dele e vejo que ele ama. O papo é sempre natação. Às vezes chego estressada com o treino e ele quer falar de natação. Não tem como eu falar: ‘Vamos mudar de assunto?’. Não posso falar que ele não vá nadar, mas a gente não sabe. Ele tem 19 anos, faz 20 daqui a um mês. O Cesão (Cielo) está com 27 nadando muito. Vamos esperar, ver como vai ser daqui pra frente.”