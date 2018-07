Mais uma: seleção de rúgbi também está garantida no Rio/1206

Uma das modalidades em o Brasil mais corria risco de não disputar nos Jogos do Rio/2016, por ter qualidade técnica inferior aos demais participantes, o rúgbi sevens confirmou nesta quinta-feira dois convites para a seleção brasileira disputar a Olimpíada. Assim, tanto a equipe masculina quanto a feminina estarão no evento.

A maior preocupação era com relação ao time masculino. Neste ano, a equipe foi apenas quarta colocada na seletiva sul-americana que classificava para a seletiva da Liga Mundial em 2014/2015. Ou seja: a equipe está num nível muito abaixo da elite da modalidade.

No feminino a situação é outra e o Brasil até participou do Mundial do ano passado. Nesta temporada, disputa, como convidado, a segunda edição da Liga Mundial para mulheres e, na primeira etapa da competição, jogou de igual para igual contra os melhores times do mundo. Ainda em fevereiro, vai receber a terceira etapa, em Barueri.

Nesta quinta-feira, porém, o Comitê Executivo do COI (Comitê Olímpico Internacional), reunido em Sochi, confirmou que o Brasil tem vaga garantida entre os 12 times olímpicos no Rio/2016 tanto no masculino como no feminino. A única condicional é participar de competições internacionais aprovadas pela federação internacional da modalidade.

O rúgbi sevens vai estrear no programa olímpico no Rio. Nesta versão, os jogos são mais curtos que os do rúgbi tradicional, com sete e não 15 atletas em campo em cada equipe. Assim, os pontos são mais comuns e o jogo mais dinâmico. No Rio, serão 12 times em cada gênero, num total de 288 atletas.