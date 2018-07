Maracanãzinho tem maior público em 6 dias de Mundial

O Maracanãzinho recebeu neste sábado seu melhor público durante os seis dias de Mundial de Judô. Na única tarde em que dois brasileiros ganharam medalha – prata para Rafael Silva e prata para Maria Suelen -, pelo menos 7 mil pessoas acompanharam as disputas. Neste domingo, o ginásio carioca recebe o Mundial por Equipes.

Das 12 “fatias” do Maracanãzinho, seis estavam abertas à torcida. As três mais centrais eram reservadas ao Programa Lotação Esgotada, em que a Confederação Brasileira de Judô disponibilizou ônibus e alimentação para trazer crianças e adolescentes de escolas públicas e projetos socais.

Nestes setores, mais as cadeiras logo abaixo, só podia permanecer quem estivesse com camiseta institucional dos patrocinadores nacionais do evento (Sadia, Petrobrás e Bradesco), como tem sido desde segunda-feira.

Os três setores disponibilizados ao torcedor comum (que teve que reservar as entradas pela internet e retirá-las no Maracanãzinho) ficaram absolutamente lotadas. Por isso, pequena parte da área reserva aos patrocinadores foi liberada.

Até mesmo os camarotes e a área VIP receberam bom público, melhor que nos dias anteriores. Cerca de metade do espaço reservado a convidados (duas “fatias”) foi ocupada. Dos demais setores, um foi reservado à imprensa, outro aos atletas e comissões técnicas (os brasileiros preferiram sempre permanecer no meio da torcida), e dois foram fechados porque tinham a visão prejudicada pelo pódio e pelos telões.