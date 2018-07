Marcus Vinicius D’Almeida bate recorde brasileiro no tiro com arco

Maior nome da história do tiro com arco no País, Marcus Vinicius D’Almeida a partir desta quarta-feira é o detentor do recorde brasileiro da modalidade. O garoto de apenas 17 anos fez 670 pontos na fase de classificação da etapa de Medellín (Colômbia) da Copa do Mundo, superando os 667 pontos feitos por Luiz Gustavo Trainini da Silva em 2012.

Marcus já era o recordista brasileiro cadete, mas nessa categoria etária as 72 flechas são atiradas a uma distância de 60 metros, não de 70 metros, como acontece no adulto. Nos Jogos Olímpicos de Nanning (China), no ano passado, quando faturou a medalha de prata, Marcus fez 683 pontos.

Na fase de classificação das competições de tiro com arco, cada atleta dá 72 tiros, em 24 séries de três. A cada tiro, é dada uma pontuação de 1 a 10 pontos, dependendo da proximidade do centro do alvo. Nesta quarta, Marcus Vinicius acertou o 10 em 34 tiros – praticamente metade deles.

O dia estava tão propício em Medellín que o recorde brasileiro não foi o único a cair. Também o mundial foi batido, pelo sul-coreano Dong Hyun Im, bicampeão olímpico (2004 e 2008), que fez 688 pontos de 720 possíveis.

A competição na Colômbia segue na quinta-feira, quando começam as eliminatórias. Marcus Vinicius passou em sétimo lugar e, por isso, fica de Bye até a terceira rodada. Marcelo Costa foi o 55.º, Bernardo Oliveira o 62.º e Bernardo Rezende o 64.º. Os três começam da primeira rodada.