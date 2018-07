Maria Lenk em SP terá maratonas aquáticas pela primeira vez

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) confirmou, nesta segunda-feira, que o Troféu Maria Lenk, que será realizado em São Paulo a partir do próximo dia 21 de abril, vai ter pela primeira vez provas de maratonas aquáticas no seu programa oficial. A competição, porém, ainda não valerá pontos para a definição do clube campeão geral, ainda que sejam distribuídas medalhas para os três primeiros colocados em cada uma das disputas.

A prova será realizada na Raia Olímpica da USP (Universidade de São Paulo), onde aconteceu, ano passado, o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade e também a seletiva nacional de remo de 2014. A CBDA lembra que na USP foi realizado o Sul-Americano de Maratonas Aquáticas em 2008. Diferente do programa olímpico, que tem provas de 10km, no Maria Lenk a disputa será de 5km (meia-maratona) nesta primeira edição.

A tendência é que nas próximas edições do Maria Lenk (Brasileiro de Inverno) e do José Finkel (de Verão) a maratona aquática passe a valer pontos. Isso é fundamental para que os clubes invistam para que seus atletas tenham preparação específica para nadarem em águas abertas, o que acontece pouco hoje no País, apesar do título mundial geral em Barcelona, ano passado.

Para o clube, hoje, é mais interessante pegar um garoto que gosta de nadar fundo e colocá-lo para treinar 1.500m e 800m. Afinal, é menor o retorno, para a imagem do clube, por conta de resultados nas maratonas aquáticas. Com as águas abertas valendo pontos, não há mais por que da distinção. Além disso, fazer parte do calendário da principal competição de natação do País deve ajudar a aumentar a exposição da prova.

Hoje o Brasil tem duas das três melhores maratonistas da atualidade (Poliana e Ana Marcela) e alguns dos melhores do mundo no masculino (Allan do Carmo, Diogo Vilarinho e Samuel de Bona). Entre os homens ainda há outros nomes para fazer sombra, mas no feminino ninguém consegue chegar perto das primeiras colocadas. Falta renovação.