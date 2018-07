Marílson completa maratona após 2 anos e poderá escolher entre Pan e Mundial

Após uma temporada de lesões em 2014, em que não conseguiu completar nenhuma das maratonas em que se inscreveu, Marílson Gomes dos Santos voltou a encerrar uma prova neste domingo. Na estreia dele na temporada, terminou no nono lugar a Maratona de Hamburgo, na Alemanha. Ficou atrás de cinco quenianos, um etíope, um mongol e um atleta da Eritreia.

Mais importante que o nono lugar, entretanto, foi a marca: cravados 2h11mi00n, no teto do plano que ele havia traçado, que era de correr entre 2h09 e 2h11. Com esse tempo, Marílson assume a liderança do ranking brasileiro da prova, que considera os resultados de 2014 e 2015.

Como dificilmente outros dois maratonistas brasileiros vão conseguir tempos mais rápidos até o encerramento do período de classificação para os Jogos Pan-Americanos, daqui a dois finais de semana, Marílson terá prioridade para correr em Toronto.

Serão apenas 27 dias entre as maratonas do Pan e do Mundial de Pequim e por isso o Brasil terá equipes diferentes nesses dois eventos. Irão dois atletas ao Canadá e três à China, sendo que o prazo para obtenção de índices para o Mundial vai até o próximo dia 24 de maio.

Marílson já indicou que deverá escolher o Pan, pela chance de medalha e de dar visibilidade aos patrocinadores. Agora o vice-líder do ranking é Frank Caldeira (2h12min04), seguido de Solonei Rocha da Silva (2h13min15) e Ubiratan José dos Santos (2h16min22).