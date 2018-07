Martine é prata no Europeu e deve voltar a liderar ranking mundial da 49er FX

Ainda é muito cedo para fazer qualquer previsão sobre os rumos que a 49er FX vai tomar nesse ciclo olímpico. A classe vai estrear nos Jogos do Rio e quase nenhuma mulher velejava esse barco até um ano atrás. Está todo mundo se adaptando a ele e esse processo ainda vai durar mais três anos. De qualquer forma, é excelente ver que uma brasileira toma à frente dessa trajetória.

É Martine Grael, garota de apenas 22 anos, que carrega no sobrenome e no sangue a tradição e o talento da família Grael. Filha de Torben, ela largou na frente das rivais vencendo em janeiro/fevereiro Campeonato Norte-Americano da classe, a Copa do Mundo de Miami e uma competição de menor importância também em Miami, ocupando o primeiro lugar do ranking mundial. Caiu depois das etapas de Palma de Maiorca e Hyeres da Copa do Mundo, às quais terminou em sexto.

Neste fim de semana, acompanhada da proeira Katlena Kunze, faturou a medalha de prata no Campeonato Europeu de 49er, na Dinamarca, praticamente uma prévia do que será o Mundial da classe, que vai acontecer em setembro, na França. Regulares, as brasileiras ficaram entre as três primeiras em sete das 14 regatas das duas fases de classificação. Nas três regatas da medal race, tentaram tirar os 11 pontos de desvantagem sobre o barco da Dinamarca que acabou campeão, não tiveram sucesso, e se viram obrigadas a ficar segurando a dupla da Nova Zelândia para terminar em segundo.

Não consegui descobrir quantos pontos o Europeu vale para o ranking mundial, mas é praticamente certo que as brasileiras assumirão a liderança do ranking mundial novamente, uma vez que a diferença para as líderes (as neozelandesas) era bem menor do que a vantagem que Martine tem para a dinamarquesa campeã.

No masculino, o Brasil teve dois barcos. Pelo Rio Yacht Club, Marco Grael (irmão de Martine) e Gabriel Borges ficaram em 12º na flotilha prata (a ouro teve 34 barcos). Já pelo Iate Clube Rio de Janeiro, Dante Bianchi e Thomas Lowbeer acabaram em terceiro na flotilha bronze, o que dá a eles a 67ª posição. Pela Marinha do Brasil (assim como Martine), Juliana Senfft terminou em 30º no feminino acompanhada de Gabriela Nicolino.