Martine Grael vence outra etapa de Copa do Mundo; Scheidt fica sem medalha

Não há mais quem levante dúvidas sobre o talento de Martine Grael. Filha de Torben e sobrinha de Lars, a carioca de 23 anos é a melhor do mundo na classe 49erFX, que estreia no programa olímpico em 2016. Vice-campeãs mundiais ano passado, ela e a proeira Kahena Kunze venceram a Copa do Mundo de Hyeres, na França, neste sábado. Há um mês elas haviam ganhado também o Troféu Palma de Maiorca, na Espanha, principal das cinco etapas da Copa do Mundo.

Na França, a vitória foi até com certa tranquilidade, após vitórias em cinco de 18 regatas. Assim, elas são cada vez mais líderes do ranking mundial, com título em quatro das seis etapas de Copa do Mundo que disputaram. Juliana Senift e Gabriela Nicolino terminaram na 29.ª colocação em Hyeres.

De forma geral, porém, a Copa do Mundo francesa não foi boa para o Brasil, que tinha chances reais de medalha em cinco classes e só foi ao pódio uma vez. Depois do nono lugar na Espanha, Robert Scheidt voltou a ser irregular, terminando duas regatas abaixo do 20.º lugar, e fechou em quarto. Mas não é nada que preocupe. Bruno Fontes foi oitavo e Matheus Dellagnelo o 57.º entre 123 participantes.

Na Finn, Jorge Zarif, campeão mundial, manteve a sequência de resultados ruins e foi só o nono colocado. De 10 regatas, apenas apenas em quatro ele foi top15. Muito pouco para um atleta do nível dele. Bruno Prada terminou na 26.ª posição.

Bimba também foi à medal race, acabando em oitavo na RS:X. Entre as mulheres, Patrícia Freitas ficou na 19.ª posição. Fernanda Oliveira/Ana Barbachan passou longe da briga pelo bronze, apesar do sexto lugar. Fernanda volta agora de gravidez.

O Brasil ainda teve Alex Veeren (112.º na Laser), Geison Mendes/Gustavo Thiesen (31.º na 470 Masculina), Henrique Hadad/Bruno Bethlem (32.º na 470 Masculina), Renata Decnop/Isabel Swan (17.ª na 470 Feminina), Dante Biachi/Thomas Low-Beer (25.º na 49er), Marco Grael/Gabriel Borges (39.º na 49er), Fernanda Decnop (27.º na Laser Radial), Maria Cristina Boabaid (45.º na Laser Radial), Odile Ginaid (60.ª na Laser Radial), Clinio de Freitas/Cacau Swan (48.º na Nacra17), João Bulhões/Juliana Poncioni (64.º na Nacra17), Albert de Carvalho (53.º na RS:X Masculina) e Bruna Martinelli (33.ª na RS:X Feminina).