Matheus Santana fica a 0s05 do recorde mundial júnior dos 100m livre

Por meros cinco centésimos Matheus Santana não se tornou, nesta sexta-feira, o recordista mundial júnior dos 100 metros livre. O nadador do Unisanta abriu o revezamento 4×100 metros livre da equipe santista no Troféu Maria Lenk em 49s02 e chegou muito perto do tempo feito por Caeleb Dressel, dos Estados Unidos, para vencer o Mundial Júnior de Dubai, no ano passado. Matheus, que tem diabetes, acabou cortado na véspera da competição e não foi aos Emirados Árabes Unidos.

Nadando ao lado dele no Parque Aquático do Ibirapeura, pelo Pinheiros, João de Lucca, campeão norte-americano universitário da prova, fez 48s90, aumentando a expectativa pelo que pode ser o revezamento 4x100m livre no Campeonato Mundial do ano que vem. O tempo de João de Lucca é o 12.º do mundo e o Matheus o 15.º. E o Brasil ainda tem Bruno Fratus, Cesar Cielo e Marcelo Chierighini, todos treinando forte para os 100m.

Nesta sexta a disputa, porém, foi por equipes e quem levou a melhor foi o Pinheiros, de Fratus, João, Bruno e Leonardo Alcover. Com Cielo, o Minas foi segundo. Todos voltam a se enfrentar na prova individual, no sábado, com eliminatórias pela manhã e finais à tarde, a partir das 17h, no Parque Aquático do Ibirapuera.

OUTRAS PROVAS – Também neste sábado, a partir das 13h30, acontece a primeira prova de maratonas aquáticas da história do Maria Lenk, na raia olímpica da USP, numa tentativa de atrair jovens atletas para a disciplina. Carolina Bilich, revelação das provas de fundo do Minas, já avisou que não vai nadar. Nesta sexta, ela venceu os 400m livre com 4min13s93. Saiu da piscina decepcionada, porque queria o índice de 4min09s81. De qualquer forma, voltou a deixar Poliana Okimoto para trás, com o bronze.

Na prova masculina dos 400m, Leonardo de Deus, do Corinthians, bateu o recorde brasileiro com 3min50s90, Mas o meio-fundo ainda vai mal no Brasil, tanto que a marca não serviu como índice para o Pan-Pacífico, torneio que vai acontecer em agosto, na Austrália.

Outro recorde do campeonato caiu nos 200m medley, com a campeão mundial Katinka Hosszú, húngara que nada pelo Corinthians e que sobrou na prova. Nos 50m borboleta o título também foi da melhor do mundo na prova: Jeanette Ottsen Gray, dinamarquesa, também do Corinthians. Daynara de Paula, em terceiro, ratificou o índice.

Ao fim do dia, o Corinthians já pode comemorar o título do Maria Lenk, somando 2.311,50 pontos, contra 1.679,00 do Minas. O Pinheiros é o terceiro e a briga agora é só pelo quarto lugar, entre Sesi e Unisanta, com o GNU correndo por trás. A partir do sétimo lugar, se todos os times somarem suas pontuações não chegam no sexto colocado.