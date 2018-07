Medalha no boxe permite nova projeção para 2016

Quando o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) comemorou, no ano passado, a conquista de 27 medalhas em provas olímpicas de Campeonatos Mundiais e eventos equivalentes, deixou claro que não estava considerando algumas modalidades. Futebol, basquete e boxe feminino não haviam tido eventos de tal abrangência naquele ano. Agora, com a disputa dos últimos dos Mundiais de 2014, a conta aumenta em uma medalha.

Afinal, Clelia Costa ganhou a medalha de bronze na categoria até 81kg (olímpica) do Mundial Feminino de Boxe, encerrado na segunda-feira na Coreia do Sul. Com o pódio dela, a projeção de 27 medalhas, numa conta simples, passou a contar com 28 possíveis pódios em 2016. Não custa reforçar: o COB quer o top10 no total de medalhas, não na conta por ouros.

De forma geral, o Brasil encerra o ano de 2014 com 12 medalhas em eventos mundiais. Na comparação com o ano passado, vieram novas medalhas no tiro com arco (prata com Marcus Vinicius D’Almeida na final da Copa do Mundo), na ginástica artística (bronze com Diego Hypolito no solo no Mundial), na luta livre (Aline Silva, no Mundial) e no já citado boxe feminino.

No judô, o Brasil faturou uma medalha a menos em relação da 2013: foram quatro (um ouro, uma prata e dois bronzes), contra cinco do ano passado (um ouro, duas pratas e dois bronzes). Na vela, só Martine Grael/Kahena Kunze seguiram no pódio, trocando prata por ouro. Campeões mundiais em 2013, Robert Scheidt (Laser) e Jorge Zarif (Finn) ficaram sem medalha neste ano. Ou seja: as três medalhas que vieram este ano e não ano passado (tiro com arco, luta e ginástica) compensaram as perdas no judô e na vela.

A conta só não fecha porque o Brasil também perdeu duas medalhas em circunstâncias das mais peculiares. No Mundial de Canoagem Velocidade, Isaquias Queiroz vencia os 1.000m no C1, mas caiu a centímetros da linha de chegada – ele foi bronze ano passado. Nos Jogos Equestres, Doda foi jogado para longe do cavalo e o Brasil perdeu a medalha por equipes por centésimos de segundos – vinha de um bronze na Copa do Mundo de 2013.

Handebol, natação, maratonas aquáticas, boxe masculino, pentatlo moderno, vôlei de praia e taekwondo não tiveram Mundiais em 2014. No ano que vem, todas essas modalidades vão organizar Mundiais e Bruno Fratus, Matheus Santana, Felipe França, Allan do Carmo, Robenilson de Jesus, Larissa/Talita e Ricardo/Emanuel fazem a expectativa ser de ainda mais medalhas, ainda que taekwondo, pentatlo e handebol não repitam os três pódios que obtiveram.

Do ano passado para este, o Brasil manteve medalhas com Arthur Zanetti (trocou ouro por prata), vôlei masculino (prata no Mundial) e vôlei feminino (prata no Mundial). No ano passado, foram computados os resultados da Liga Mundial e do Grand Prix.