México cria mini-Pan, reúne elite olímpica e dá exemplo para o Brasil

A dois anos dos Jogos do Rio, a determinação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para as confederações nacionais de modalidades é: pensem nas medalhas. Assim, nada de gastar dinheiro organizando competição internacional. A meta é somente colocar o Brasil no Top10 da próxima Olimpíada e, para isso, o orçamento deve ser usado em treinamento. O México pensa diferente e dá um exemplo bacana.

Começou no último dia 11 de julho o que eles estão chamando de “Festival Esportivo Pan-Americano”. É uma espécie de Jogos Pan-Americanos, com os países que disputam os Jogos Pan-Americanos, com todas as modalidades individuais que estão nos Jogos Pan-Americanos, com a chancela da ODEPA (Organização Desportiva Pan-Americana).

Em quase todas as modalidades disputadas até aqui, o Brasil foi representado pelo que tem de melhor. No remo, a competição era seletiva para o Pan de Toronto, no ano que vem. Nas lutas, assim como na canoagem slalom, valia como Campeonato Pan-Americano (dando vaga no Pan ao campeão). No pentatlo moderno, competição importantíssima, tanto seletiva quanto campeonato continental.

No boxe, por exemplo, a competição não é oficial, mas foi um bom treino para a seleção brasileira, que levou nove atletas, sendo quatro titulares de suas categorias. Mesma situação do tênis de mesa, o País foi representado por sua seleção juvenil, enquanto que na ginástica artística só Henrique Flores competiu, levando prata no individual geral e ouro nas argolas, com nota de finalista olímpico.

Diferente dos Jogos Pan-Americanos, o Festival Pan-Americano, que espera reunir 3.600 atletas, não tem sede única. São 10 sedes, diminuindo drasticamente o custo de organização, aproveitando as estruturas já existentes. Muitos eventos foram disputados na semana que passou, mas eles seguem até 30 de setembro. Em agosto, por conta dos Mundiais, só vai ter raquetebol e atletismo. A partir de 5 de setembro, a competição volta com tudo.

Até o final da semana, o Olimpílulas vai fazer um resumão do que está acontecendo no México e, até setembro, irá atualizar o internauta sobre a competição. E fica o sonho de, quem sabe, o Brasil não pensar em organizar uma competição assim em 2018, centralizando no País os Campeonatos Pan-Americanos das modalidades, utilizando o “legado” de 2016 e testando as estruturas de Brasília, que receberá a Universíade de 2019.